Що робити, коли прийшли з обшуком? Інфографіка

Обшук – популярна слідча дія. В середньому суди щомісяця приймають 1,5 тисячі рішень про проведення обшуків. Шляхом проведення обшуку правоохоронці незаконно тиснуть на власників бізнесу.





У своїй інфографіці я розкажу, на що потрібно звернути увагу, якщо обшук проводять без участі адвоката.



