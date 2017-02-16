Как обжаловать отказ на иммиграцию в Украину?



В последнее время в социальных сетях и СМИ активно обсуждается проблема эмиграции украинцев заграницу. В этом аспекте также затронута иная тема – иммиграции иностранцев в Украину. Только за 2016 год Государственная миграционная служба обработала 18 тис. заявок для получения разрешения на иммиграцию в Украину. Участились случаи отказов в предоставлении такого разрешения. Рассмотрим причины и последствия отказа в получении разрешения на иммиграцию в Украину, а также способы восстановления нарушенных прав.

Закон «Об иммиграции» от 07.06.2001 устанавливает перечень оснований для отказа в получении разрешения на иммиграцию: разрешение не предоставляется судимым к лишению свободы на строк более одного года; лицам, совершившим преступления против человечества, тяжкое преступление либо подозреваемым в совершении преступления; лицам, больным на алкоголизм, токсикоманию, наркоманию, инфекционные заболевания; лицам, которые в заявлении на предоставление разрешения на иммиграцию указали заведомо неправдивые данные или подали поддельные документы; лицам, которым запрещен въезд в Украину; в других случаях, предусмотренных законами Украины.

Важно отметить, что орган Государственной миграционной службы в решении часто не обосновывает причину отказа, хотя должен сослаться на конкретные обстоятельства, на основании которых заявитель получает отказ.

Также Закон «Об иммиграции» установил право отказа и «в других случаях, предусмотренных законами Украины». Такие случаи предусматриваются исключительно законом Украины , а не другими нормативно-правовыми актами: порядками, инструкциями, указами etc.

Во время производства по заявлениям иностранцев, согласно Порядка формирования квоты иммиграции, утвержденного Кабинетом Министров Украины от 26.12.2002, миграционная служба направляет запросы в региональный орган Службы безопасности Украины, Укрбюро Интерпола и Государственную пограничную службу с целью определения лиц, которым разрешение на иммиграцию не предоставляется.

Часто информация указанных органов - единственное основание для отказа в предоставления разрешения на иммиграцию в Украину. Важно отметить, что такая информация имеет исключительно рекомендательный характер и не может быть самостоятельным основанием для отказа иностранцу в иммиграции. Во-первых, потому что перечень таких оснований четко определяет Закон «Об иммиграции», а не какой-либо другой нормативно-правовой акт или государственный орган. Во-вторых, такую позицию занимают и субъекты властных полномочий, которые во время судебных споров ссылаются на необязательный характер предоставленной информации, снимая таким образом с себя ответственность и возлагая её на миграционную службу. Кроме того, рекомендательный характер информации неоднократно подтверждался судебной практикой.

Исходя из собранной информации, орган государственной миграционной службы принимает решение: разрешить либо отказать. Если принято негативное решение, последствия неутешительны. Кроме собственно отказа, иностранец может повторно обратиться с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию не ранее чем через год с момента принятия такого решения.

Учитывая годичный строк рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию, в результате отказа иностранец лишается права на иммиграцию на строк до двух лет. Актуальным способом возобновления права на иммиграцию в Украину и отмены решения об отказе является обжалование решения органа миграционной службы в судебном порядке.

Во время судебных разбирательств миграционная служба предоставляет материалы производства. Необходимо внимательно изучить те документы, которые стали основанием для отказа. Если законные основания отсутствуют, ставится вопрос о признании решения об отказе в предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину незаконным, а также обязать повторно рассмотреть заявление истца. Теперь орган миграционной службы будем связан выводами суда и не вправе принять негативное решение по тем же основаниям. Кроме того, повторное рассмотрение заявления обязывает миграционную службу принимать решение немедленно на основании имеющихся материалов.

Последний пример из моей практики – отказ в разрешении на иммиграцию в Украину гражданину Ливана. В решении миграционная служба без излишней конкретизации ссылалась на указание клиентом якобы неправдивой информации в заявлении или в поданных документах. В судебном заседании выяснилось, что основанием для отказа стали рекомендации Службы безопасности Украины. Суд затребовал материалы от СБУ и установил, что причиной рекомендации стало отсутствие клиента по месту проживания в Украине. В суде мы доказали: а) никто не обязан дожидаться визита сотрудника СБУ на протяжении года по месту проживания; б) ни один нормативный акт не предусматривает такого правила. И самое главное – миграционная служба так и не ответила на вопрос, какие же документы были подделаны? Суд отменил решение миграционной службы и обязал повторно рассмотреть заявление клиента для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

Таким образом, в судебных спорах по обжалованию решений миграционной службы большую роль играет правильно сформированная позиция по делу. В суде необходимо акцентировать внимание на отсутствии законных оснований для отказа и необходимости восстановления нарушенного права на иммиграцию в Украину.