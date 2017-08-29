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Nothing personal, it's just business
29.08.2017 12:09
Согласно официальной информации, запланированный на 29-31 августа визит министра энергетики США Рика Перри в Украину отменен/перенесен на неопределенное время в связи с работами по ликвидации разрушительных последствий урагана на североамериканском континенте.
К визиту Перри готовились не только в традиционном оплоте интересов США на берегах Днепра – «Нафтогазе Украины». В последний день лета «Нафтогаз» планировал презентовать министру энергетики США новую корпоративную стратегию. Готовились к визиту Рика Перри и другие проводники интересов Вашингтона, коих в коридорах на Печерске не перечесть.
Причем такая активность в текущей украинской реальности порой приобретает удивительные формы.
Украинские водители, использующие в своих машинах автогаз, возмущены и шокированы. Всего за пару недель цены на него на заправках взлетели более чем на 40%. По старой отечественной традиции прозвучали очередные обвинения в адрес оппонирующих властям политиков. Народный депутат Сергей Лещенко с товарищами, к примеру, планирует акцию с незамысловатым названием «Геть руки з кишені водіїв!» .
Как и во время предыдущего автогазового кризиса, направо и налево звучат сколь громкие, настолько и лишенные подтверждений предположения о причастности к дезорганизации рынка Виктора Медведчука. Вместе с тем нынешняя ситуация имеет свои нюансы. По мнению Лещенко и его соратников из «Демальянса», оказывается, на этот раз Медведчук якобы действовал в сговоре с Президентом Петром Порошенко.
Хочется произнести сакраментальное – «Астанавитесь!».
Участники рынка и аналитики отрасли буквально разжевали публике причины нынешнего кризисы в многочисленных комментариях и интервью в масс-медиа. Намеренно приведу объемную цитату из интервью главы компании Proton Energy Group Нисана Моисеева, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком российского сжиженного газа в Украину. «Основная причина – дефицит газа в традиционных для Украины источниках поставок газа: России, Беларуси, Польше. Ряд заводов остановился на сезонные ремонты, это уже вызвало рост цен в Европе и Черноморском регионе на 10-15%. Украинский кризис подхлестнули и сугубо внутренние факторы: это сезонный рост потребления, нехватка подвижного состава. Отдельная тема – хранилища. При пиковом потреблении 150 тыс. т в месяц резервуарный парк всего 40 тыс. т. В период низких цен можно было бы делать запас и плавно проходить пик потребления. Однако нехватка хранилищ предопределяет дороговизну услуг по хранению и рискованность создания запасов». С текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Моисеев в интервью с помощью цифр пояснил, что Protonне может повышать розничную цену газа, потому что продает его оптом «на границе ведущим украинским игрокам». У Protonтакже есть дочерняя компания «Глуско», которая торгуем газом на территории Украины, но ее доля рынка в августе составит 1,5% при общем объеме потребления на уровне 130 тыс. т. Кстати, Protonоказалась единственной компанией, которая не повышала оптовую цену газа в августе – Моисеев поясняет это тем, что «Механизм ценообразования на 36 тыс. т сжиженного газа был прописан еще в феврале, он строится по формуле на основе котировок агентства «Аргус». Иными словами, наша маржа зафиксирована, увеличить ее мы не можем».
Однако политическое шоу должно продолжаться. Вместе с тем, в подозрительно повторяющихся попытках Лещенко пиариться на теме автогаза вполне вероятно могут прослеживаться другие мотивы.
Как показала активная подготовка в Киеве к несостоявшемуся визиту министра энергетики США, американский бизнес продолжает экспансию на энергетический рынок Украины. Не исключено, что одним из агентов по продвижению бизнес-интересов США является и народный депутат Лещенко. Среди прочего, так он пытается реабилитироваться перед администрацией Дональда Трампа за спровоцированный им скандал, известный как «дело Манафорта». Тогда Лещенко совместно с другими украинскими политиками фактически попытались сыграть свою партию в президентской кампании в США. На стороне Хиллари Клинтон. Этот скандал с т.н. «амбарной книгой» Партии регионов продолжается до сих пор, только теперь американская оппозиция использует компромат на Пола Манафорта, чтобы ослабить позиции действующего президента Дональда Трампа.
Автор не является приверженцем конспирологических объяснений реальности, оставим это Лещенко & Co . Могу лишь сказать, что поставки автогаза из США на украинский рынок возможны. Тем более на фоне резких ценовых скачков, когда по отдельным оценкам, маржа на тонне при поставках с моря могла достигать $250/т.
Приведем пример Турции. Поставки сжиженного углеводородного газа ( LPG ) из США туда имеют логистику, не существенно отличающуюся от украинских портов Черного моря. По данным МЭА, только в 2015-16 гг. экспортеры из США поставили на турецкий рынок почти 7 млн. баррелей LPG , который в т.ч. может использоваться для заправки автомобилей.
Таким образом, публичная активность Лещенко вполне может объясняться попытками продемонстрировать свою нужность бизнес-кругам США. Как говорится, помогаем американским трейдерам автогаза завоевать украинский рынок – зарабатываем себе очки.
Одновременно для ослабления позиций украинских трейдеров используется привязка к «демонизированному» в общественном мнении Медведчуку, к «коммерциализированному» в глазах украинцев президенту Порошенко, наконец, к ряду руководителей СБУ, в отношении которых американцы высказывают свое недовольство… Как любят повторять те же американцы: «ничего личного, только бизнес».
теги: LPG, Сергей Лещенко, автогаз, Виктор Медведчук
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