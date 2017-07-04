Как там у… Форум «Атомэкспо-2017» прошел в Москве

19-21 июня в Москве состоялся очередной международный форум по атомной энергетике «Атомэкспо-2017». В повестке дня – вопросы развития атомной отрасли, новые вызовы для ядерной энергетики в условиях замедления мировой экономики и непростой ситуации на сырьевых рынках.

Отечественный «Энергоатом», который после РФ является второй в мире компанией по количеству эксплуатируемых реакторов советского дизайна, на «Атомэкспо-2017» представлен не был. НАЭК уже несколько лет предпочитает не принимать участия в московском форуме. Да и показать на форуме что-то новое в текущих реалиях нам было бы непросто.

А посмотреть и послушать на «Атомэкспо-2017» было что. Несмотря на непростую ситуацию в атомной отрасли, «Росатом» и российский атомпром демонстрируют неплохую динамику бизнеса. В ходе «Атомэкспо-2017» были подписаны более 50 межгосударственных и коммерческих соглашений с партнерами из разных стран мира.

Ключевым моментом можно назвать подписание «Росатомом» соглашения ( term sheet ) об основных условиях вхождения турецких энергетических и строительных компаний Cengiz Holding , Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал проектной компании «Аккую Нуклеар». Она реализует проект по строительству первой в Турции АЭС «Аккую» общей стоимостью 20 млрд. долларов. В настоящее время компания на 100% принадлежит российской стороне, и турецкий консорциум претендует на 49% в «Аккую Нуклеар». В результате, это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за ее пределами, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет. «Росатом» планирует запустить что первый блок АЭС в 2023 году.

В самое ближайшее время ожидается заливка «первого бетона» в основание второй очереди (блоки №№3 и 4) АЭС «Куданкулам» в Индии. Ожидается подписание контрактов по проекту строительства третьей очереди (5-й и 6-й блоки) «Куданкулама».

На октябрь намечен пуск реактора Тяньваньской АЭС. Идет строительство Белорусской АЭС. В высокой степени готовности - контракт между Россией и Египтом по строительству, эксплуатации, поставками топлива для египетской АЭС «эд-Дабаа». Весной 2018 года «Росатом» рассчитывает завершить разработку всей проектной документации по строительству АЭС «Пакш 2» в Венгрии.

Реализуются и топливные проекты. «Техснабэкспорт» и бельгийская Synatom договорились о продлении до 2022 года действующего долгосрочного контракта на поставки обогащенного урана для обеспечения ядерным топливом бельгийских АЭС.

На 2019 год намечена тестовая поставка «ТВС-Квадрат» на АЭС в США. Реализуется прошлогодний контракт с компанией Vattenfall Nuclear Fuel на коммерческую поставку «ТВС-Квадрат» для шведской АЭС «Рингхальс». В 2021 туда должны пойти первые коммерческие поставки топлива. ТВЭЛ рассчитывает в текущем году подписать еще один контракт на опытно-промышленную эксплуатацию «ТВС-Квадрат» с еще одним крупным американским оператором. Всего в консорциум, который поддерживает программу топлива «ТВС-Квадрат» в США, входит пять американских операторов. На подходе проект по кооперации с одной из европейских компаний по локализации производства российского топлива для реакторов западного образца в ЕС с использованием имеющейся инфраструктуры.

Рост портфеля заказа «Ростатома» и входящих в его структуру компаний идет на фоне непростой ситуации в мировой атомной промышленности. С 2006 год цена природного урана упала более чем в 2.5 раза, стоимость единицы работы разделения снизилась более чем втрое с 2009 года. Вместе с тем в настоящее время только в России осуществляется строительство 8 энергоблоков. Портфель же зарубежных заказов компании включает 34 блока.

На фоне ситуации в российской атомной промышленности украинские реалии выглядят неважно. В угоду политической целесообразности похоронены проекты по строительству завода ядерного топлива в Смолино и достройке блоков Хмельницкой АЭС совместно с российскими партнерами. Иных, нероссийских, партнеров для их реализации «Энергоатом» безуспешно ищет по сей день. Вместе с тем, уже после 2021 года перед энергокомплексом и промышленностью Украины нависает недвусмысленная угроза дефицита электроэнергии, а в 2023 году появятся первые блоки АЭС, продление ресурса которых из-за их технического состояния будет невозможно. Чем будут замещены выбывающие мощности? Ответа ни в «Энергоатоме», ни в профильном министерстве не дают, хотя решать вопрос с учетом длительного инвестиционного цикла в атомпроме необходимо уже.

Пока в Киеве все усилия брошены на программу диверсификации поставок ядерного топлива. В ходе последнего визита в США, президент Порошенко даже пообещал довести долю закупок у Westinghouse до 52%. При этом складывается парадоксальная ситуация. Российский производитель ТВЭЛ готов улучшать экономику работы украинских АЭС за счет поставок новых модификаций топлива, которые уже используются на целом ряде станций не только в РФ, а «Энергоатом» под всяческими предлогами отказывается. Причина проста – топливо «Вестингауз» не предназначено для использования в смешанных зонах реактора с улучшенными российскими сборками.