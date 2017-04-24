Нестабильный атом

Последняя декада апреля в Украине – время повышенного интереса к мирному атому. В эти дни страна отмечает очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. 2017 год не стал исключением. Однако, если в стабильные годы в Украине говорили об уроках Чернобыля, то сегодня на повестке дня стоят множество вопросов в отношении текущей работы ядерной генерации и связанных с нею рисков.

Значение ядерной генерации для экономики Украины возросло в последние годы. Если на протяжении 2015-16 гг. доля элекроэнергии, произведенной АЭС, на протяжении длительных периодов держалась на значениях выше 50%, то зима 2016-17 гг принесла новые «рекорды». На фоне дефицитиа антрацита доля «Энергоатома» перевалила за 60%. Вместе с тем, существенно возросли и риски функционирования ОЭС страны в рамках введенного правительством «особого периода». В частности, горячий резерв ТЭС снижен с 1000 до 500 МВт, что не покрывает дефицита при аварийном отключении одного блока миллионника на АЭС. Результат виден на рисунке.

На нем отображен график суточного производства и потребления электроэнергии 18 апреля 2017 года. Коричневый цвет – мощность АЭС, а резкое снижение выработки электроэнергии (в правом нижнем углу рисунка) в 19:52 – следствие аварийного отключения 6-го блока Запорожской АЭС (1000 МВТ). Как видим, вечерний пик потребления был обеспечен выработкой ГЭС, однако, при этом запас мощности едва превысил 1 Мвт. Угольные ТЭС, которые традиционно покрывали пики потребления, не в состоянии помочь. Все тепловые станции в ОЭС страны, работающие на антраците, остановлены из-за отсутствия топлива. Его запасы там позволят запуститься и работать минсоставом едва ли на протяжении нескольких суток. Таким образом, в случае, если бы в настоящее время нагрузку несли не 12, а, к примеру, 11 блоков АЭС риски для потребителя остаться без света в вечерний пик вполне могли стать реальностью.

С началом лета ситуация усугубится. С началом июня АЭС Украины из-за плановых ремонтов не смогут обеспечить профицит мощности для выработки электроэнергии. Традиционно снизится доля гидрогенерации с текущих 9-9,5% на фоне высокой воды, до 6-6,5%. Именно последняя в настоящее время при дефиците угля на ТЭС покрывает пики потребления в ОЭС Украины.

Следует также отметить, что Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС), начиная с апреля, испытывает дефицит воды, что приводит к ограничениям выдачи мощности до 1800 МВт с июня при установленной мощности 3000 МВт. Существующее Ташлыкское водохранилище не обеспечивает работу АЭС мощностью 3000 МВт в летний период. «Энергоатом» для решения данной проблемы на протяжении ряда лет ведет строительство дополнительных охладителей, однако, проект не завершен. Прибавит проблем и выведение летом в долгосрочный ремонт для продления срока эксплуатации одного из блоков Запорожской АЭС мощностью 1000 МВт.

18 апреля отключение 6-го блока ЗАЭС продлилось всего около двух часов. Однако прошлогодняя статистика свидетельствует о существенном повышении уровня аварийности на объектах «Энергоатома». Так, в 2016 году АЭС Украины одиннадцать раз выводили блоки во внеплановые ремонты общей продолжительностью 148 суток. В 2015 году таких ремонтов было всего семь, в 2014 году - шесть, в 2013-м - ни одного. В первом квартале 2016 года на аварийный ремонт были остановлены два энергоблока Южно-Украинской АЭС. И это при том, что третьем блоке проводился плановый ремонт. То есть по факту АЭС не функционировала совсем.

В результате, при возросшей доле АЭС в объеме производимой электроэнергии энергобезопасность Украины попала в прямую зависимость от стабильной работы АЭС. На практике, как видим, до стабильности там далеко.

Еще одной головной болью становится завершение сроков эксплуатации реакторов. 12 энергоблоков были введены в строй еще во времена СССР, а проектный срок их эксплуатации составляет 30 лет.

Осенью 2016 года на 10 лет были продлены сроки работы двум энергоблокам Запорожской АЭС. А в этом году планируется продление сроков еще на двух блоках – на Запорожской и Ривненской АЭС. Итого семь энергоблоков уже в 2017 году будут работать после истечения сроков проектной эксплуатации.

Согласно «Энергетической стратегии Украины до 2030 года», работу 12 из 15 ядерных блоков, которые уже выработали или выработают свой технический ресурс в самое ближайшее время, планируется продлить еще на 15 лет.

При этом альтернативы продлению срока эксплуатации не существует. Строительство новых блоков требует миллиардов долларов, которых нет ни у «Энергоатома», ни у правительства Украины. Внести данные средства в тариф для конечного потребителя в настоящее время представляется малореальным. Что уже говорить о строительстве блоков нового поколения. Приблизительные затраты на постройку одного такого энергоблока составляют около 200 миллиардов гривен, что превышает годовую выручку ГП «Энергорынок». К примеру, стоимость проекта концерна «Тошиба» по строительству АЭС Мурсайд в Великобритании оценивается в 10 млрд. фунтов стерлингов.

Отдельного внимания заслуживает проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения. По сообщениям ряда украинских СМИ с данным проектом происходят по настоящему удивительные вещи. Проект стартовал еще в 2005 году и должен был избавить Украину от зависимости в вопросах хранения отработавшего топлива (ОЯТ) от Российской Федерации. По оценкам самого «Энергоатома», затраты на строительство и эксплуатацию ЦХОЯТ вчетверо меньше, чем расходы на вывоз ОЯТ в Россию, а сделанные инвестиции должны были окупиться за четыре года эксплуатации.

Стоимость первоначального контракта составила 170 млн. долларов по курсу 2004 года. Он предусматривал организацию финансирования 85% стоимости американской стороной через кредиты по низкой процентной ставке, уплату Holtec всех налогов и сборов, возникающих в ходе выполнения контракта, гарантированную передачу Украине технологий на производство контейнеров для хранения отработавшего ядерного топлива, четкую формулу индексации суммы контракта, а также разрешение споров по украинскому законодательству.

Однако в 2015 году ситуация кардинально изменилась. Не в пользу украинской стороны. Новая редакция контракта предусматривала существенное увеличение стоимости – до 300 млн. долл. (без строительно-монтажных работ, стоимость которых оценивается в 20%), отказ Holtec от финансирования на предыдущих условиях, отказ от уплаты налогов и сборов, отмену гарантий на передачу технологий на производство контейнеров.

Согласно официальной информации, на которую постоянно ссылаются чиновники, строительство ЦХОЯТ будет стоить 3,7 млрд. грн., в том числе пусковой комплекс – 1,2 млрд. грн. Однако, эти цифры меньше стоимости нового соглашения с компанией Holtec International, которое составляет 300 млн. долл. или более 8 млрд. грн. по текущему курсу, касается только запуска пускового комплекса и не включает строительно-монтажные работы.

В конце 2016 года «Энергоатом» обратился в КМ с новым предложением. Согласно этому предложению стоимость пускового комплекса ЦХОЯТ должна вырасти в 4 раза, до 4,8 млрд. грн. А стоимость всего проекта строительства планируется увеличить в 10 - до 37,22 млрд. грн. или 1,4 млрд. долл.

Причем оплатить мега-проект должны будут налогоплательщики Украины из своих карманов. Как говорится тушите свет.

Пока же «Энергоатом» в очередной раз оказался в эпицентре скандала, который буквально взорвал информационное пространство Украины. На днях НАБУ предъявило обвинения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко в реализации коррупционных схем при поставках урана для нужд «Энергоатома». Так что стабильность украинскому мирному атому, как говорится в известной поговорке, «только снится».