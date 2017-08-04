Ще трішки про кавуни!!!

З початком серпня ми входимо в період коли с поживання плодово- ягідної продукції традиційно досягає найбільших показників в році. Цього року погодні умови не сприяли гарному врожаю фруктів та ягід, що позначилося на їх вищій ціні в порівнянні з минулим роком. Щоправда деякі овочі і фрукти все таки коштують помітно дешевше ніж в ту саму дату минулого року.





Рейтинг плодів, які за рік подешевшали більше за все, очолив кавун, який, до того ж, сьогодні є найдешевшою позицією на вітчизняному плодово- ягідному ринку взагалі. Нагадаємо, несподівано для самих виробників, з самого початку сезону, ціни на нього почали знижуватись майже щодня і, станом на кінець липня, виробники взагалі погоджуються відвантажувати кавун по 1 грн /кг. Вроздріб кавуни продають по 2,5-3 грн.





Падіння ціни на кавун не припинилось навіть після початку експорту до Польщі. Таким чином, сьогодні найбільша ягода в Україні коштує майже в 2 рази дешевше, ніж в ту саму дату минулого року.





На другому місці опинилась диня, в порівнянні з минулим роком, ціни на неї впали майже в 1,5 рази і до сих пір лишається одними з найнижчих за останні кілька років. Сьогодні кілограм дині коштує 7-9 гривень.





Нинішній сезон кавунів та динь розпочався на тиждень-півтора раніше, ніж торік, він може й швидше закінчитися, а продукція – подорожчати. Справа в тім, що більшість сільгоспвиробників у цьому році зробила ставку на вирощення ранньої продукції, засіявши мало площ під баштанні пізнього визрівання. Тож кавуни і дині з часом можуть і швидше підскочити у ціні. Тим паче, що, згідно інформації оптових ринків, дешеві українські баштанні стали привабливими для Молдови і країн Прибалтики. Пожвавлення в експорті цієї продукції очікується також завдяки низці країн ЄС.





Якщо у 2016 році яблук в Україні було вирощено 1,2 млн, то кавуни займають друге місце. Їх було вирощено – 468 тисяч тон кавунів. На третьому місці виноград – 377 тис. тон. Динь вирощено – 115 тис. тон.





Загальний експорт кавунів минулого сезону склав понад 21 тисячу тонн, з яких майже 70% було продано до країн ЄС.





Цього року перші партії українських кавунів нового врожаю було відправлено на експорт до Молдови в першій половині липня. Експортуються українські кавуни вже в Польщу та Прибалтику.





Несподіванкою стало і зниження цін на абрикос, бо ще навесні українські фермери були впевнені, що через весняні морози загальний врожай буде помітно меншим, ніж рік тому. Втім, наразі абрикос в господарствах України коштує 10-15 грн/кг. Вроздріб абрикос можна придбати за 20-25 грн/кг.