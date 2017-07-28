Ціни на продукти, що очікувати в серпні!!

З початку літа свиняча вирізка подорожчала на цілих 25 гривень від 100 до 125 грн / кг, биток яловичини на 10 грн від 135 до 145 грн / кг, курка на 3 грн до 73 грн / кг.

При суттєвому подорожчанні більшості груп продуктів харчування ціни на яйця залишаються стабільними по 10-12 гривень за десяток в залежності від виробника.

За даними Держстату з початку скасування державного регулювання цін на соціальні продукти з 1 липня ціни подорожчали на 14 найменувань зі списку 23-х соціальних продуктів харчування (рис, хліб житній, яловичина, свинина, птиця, сало, борошно пшеничне, ковбаси, молоко, сметана, масло вершкове, сир м’який, олія соняшникова, цибуля).

Більш-менш с табільні ціни поки що зали шаються на «соціальний» хліб : 12,14 грн/кг пшеничного з борошна першого ґатунку та 11,98 грн/кг житній хліб.

Подешевшали в основному сезонні овочі (картопля, капуста, морква, буряк). Ка пуста білокачана за останній тиждень подешевшала на 4 грн. до 6-8 грн / кг, тоді як всередині липня ціни на ц ю продукцію доходили до 12 грн / кг . Буряк подешевшав на 2 грн до 7 грн / кг , гречка на 1 грн до 24 грн / кг , морква на 1 грн до 13 грн / кг .

Якщо говорити про картоплю, то протягом останніх 2-х тижнів рання картопля на ринку «Початок» (м. Одеса) знизил ась з 10 грн /кг до 5 грн /кг, на «Столичному» з 8 грн /кг до 4 грн /кг, « Шувар » з 6 грн /кг до 4 грн /кг.

Цибуля до останнього тижня тримала високу ціну на рівні 7- 8 грн. за кг. Однак в останні дні цибуля стала дешевшою в середньому на 30%. Наразі на ринку з’явилася цибуля по 5 -6 грн / кг. Виробники зізнаються , що активно знижувати ціни вони змушені через надлишок цибулі на ринку , оскільки в продаж, крім ранньої продукції , вже почала надходити цибуля більш пізніх сортів . При цьому значну частину пропонованих обсягів становить некондиційна продукція , якість якої знизилася через несприятливі погодні умови . Однак навіть після цінового зниження цибуля в Україні коштує в середньому вдвічі дорожче , ніж в кінці липня 2016 року.

На інші несезонні продукти ціни потроху на 1-2% і дуть вперед. Причина нинішньої дорожнечі – через морозну весну . Врожай ранніх овочів запізнився, але зниження цін вже відбувається В серпні овочі відкритого ґрунту і яблука нового врожаю подешевшають на 20-30%, наприклад, кі лограм картоплі закріпиться на рівні 3-4 грн за кг . Яблука із нинішніх 25 опустяться до 15 гривень.

До 10% зросте вартість гречки . Адже цьогорічний урожай прогнозується на рівні 166 тис. т., що на 6% менше за минулорічний. Це не критично, але на цінах відобразиться.

За даними Держстату якщо порівнювати з червнем минулого року, то протягом року в Україні виробництво йогурту, молока та сиру скоротилось на 6,6%. При чому найбільше скорочення фіксується в останні кілька місяців. Все це штовхає вгору і так високі ціни на молочні продукти.

До того ж з початку липня дещо збільшилися закупочні ціни на молоко. Якщо 30 червня закупочна ціна молока екстра-класу в середньому становила 7,76 грн / кг, першого гатунку 7,44 грн / кг , то 25 липня закупочна ціна молока екстра-класу становила 8, 0 6 грн / кг , першого гатунку 7,5 4 грн / кг .

В Україні виробництво свіжого чи охолодженого м’яса свинини у чер вні 2017 року скоротилося на 7 % , порівняно з травнем цього року — до 19,8 тис. тонн.

Наші продукти за цінами наздоганяють європейські і з а підрахунками соціологів, українці половину свого заробітку витрачають саме на харчі.