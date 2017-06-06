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Аграрний експорт та імпорт в торгівлі України з Росією
06.06.2017 08:57Якщо у 2013 році весь аграрний експорт України в Росію становив – 1,94 млрд дол. (біля 2 млрд дол.), а імпорт 835 млн дол., то за перший квартал 2017 року аграрний експорт України в Росію становив біля 23,5 млн доларів, а імпорт – 7,7 млн доларів. Якщо припустити, що така динаміка збережеться до кінця року чи навіть посилиться, то ми побачимо, що наш експорт в Росію впав в 20 раз і імпорт в тих же 20 раз. Тому говорити про якусь залежність від аграрного експорту в Росію вже не доводиться. Теперішніх 5% експорту у порівнянні із довоєнним вже не є критичним. Тому розв 'язана Ро сією економічна війна проти України звела як експорт так і імпорт практично до нуля. При цьому якщо подивитися по основних позиціях, то Росія введенням заборон цілеспрямовано вдарила по тих позиціях, де експорт України суттєво перевищував їх імпорт (м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, цукор і кондитерські вироби з цукру, продукти переробки овочів).
Даючи прогноз слід виходити з того, що українські виробники за останніх 3 роки відкрили для себе нові ринки і переорієнтувалися на країни Азії та Європи. Щодо Росії, то там попит на нашу продукцію є, але через політику держави ризики надто великі, тому сільгоспвиробники його більше не розглядають як перспективний. Для багатьох відіграє вагоме значення і патріотичний фактор. При цьому не варто відкидати і нелегальну торгівлю обсяги якої невідомі.
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