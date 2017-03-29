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ГУАМ: що дасть зона вільної торгівлі агровиробникам
29.03.2017 16:31
Оцінюючи перспективи для українських сільгоспвиробників в рамках створення зони вільної торгівлі та взаємного визнання результатів митних процедур між країнами-учасницями ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова) необхідно зазначити, що за даними Держстату товарооборот України у 2016 році із вказаними країнами становив 1,27 млрд дол. США із позитивним сальдом для України 977 млн дол. США.
Більше половини із товарної номенклатури припадає на український експорт сільськогосподарської продукції на суму 546 млн. дол, що дорівнює близько 8% всього аграрного експорту України. Це більш як достатньо, щоб Україна була зацікавлена в лібералізації торгівлі в рамках ГУАМ. В інтересах українських сільгоспвиробників створення транспортного транзитного коридору ГУАМ. Це посилить наш експортний потенціал на ринках Азії, які Україна останнім часом активно освоює.
Наповнення реальним змістом регіонального об’єднання, кожна із країн-учасниць якого «на власній шкурі» відчула на собі ворожу політику Росії стане ефективним інструментом протидії колишньому гегемону. До того ж співробітництво в рамках ГУАМ, в якому Україна відіграватиме ключову роль, посилить наші переговори з ЄС. При наявності політичної волі в керівництва країн-учасниць ініціатива по відродженню ГУАМ здатна повернути інтерес до політики східного партнерства в ЄС і перевести її на якісно вищий рівень.
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