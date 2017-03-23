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Земельна реформа-питання національного суверенітету
23.03.2017 09:25
На
сьогоднішній день земельне питання найважливіше в плані збереження
національного суверенітету та забезпечення економічного розвитку, яке не може
залишати байдужим кожного свідомого громадянина.
Поспіх
із яким влада намагається зняти мораторій на продаж земель до завершення 6
сесії Верховної Ради
VII
скликання в липні цього року призведе до
таких негативних наслідків:
-
за відсутності системи кредитування
доступ до землі отримають корпорації та іноземний спекулятивний капітал, які
використають землю для швидкого збагачення.
-
середні та дрібні сільгоспвиробники,
які не мають обігових коштів для купівлі землі стануть банкротами. До того ж за
нинішньої недієвої правоохоронної системи та судів сільгоспвиробники не
захищені від рейдерства.
Однак
найбільші втрати понесуть власники земельних «паїв». Адже спекулятивним шляхом
ціни за гектар будуть встановлені нижче мінімальних. До того ж для нікого не
секрет, що сьогодні аграрій і школу та дитячий садочок у власних населених
пунктах поремонтують, хворим та малозабезпеченим допомагають. Великий іноземний
капітал як і українські олігархи соціальну відповідальність за населені пункти
не нестиме.
При цьому
можемо забути і про наші українські чорноземи, якими ми так полюбляємо
хвалитися. Адже спекулятивний капітал зорієнтований на отримання швидкого
прибутку і віддає перевагу посіву монокультур без сівозміни, які дають швидкі
гроші та виснажують землю. До того ж посів монокультур при сучасних технологіях
і потужній техніці на відміну від тваринництва чи садівництва, яким займаються
наші сільгоспвиробники потребує мінімум робочих рук. Без засобів до існування
залишаться тисячі працівників.
Відкриття
ринку землі в Україні поки не на часі. Адже для цього нема відповідної
законодавчої бази та і є багато інших поточних проблем, які потребують
першочергового вирішення. Однією із таких проблем, яка зараз стоїть гостро по
Україні є проблема із наданням земельних ділянок нашим патріотам. Передбачені
законом земельні ділянки учасникам АТО надаються в непридатних для ведення
господарства та будівництва заплавах та ярах. Невирішеним залишається питання
із розпаюванням земельних ділянок громадянам, які мали отримати її ще 20 років
тому назад, але так і неотримали. Як ми знаємо в Україні є багато сіл навколо
яких знаходиться земля у державній власності, яка не була розпайована між
людьми. Це питання теж потрібно урегулювати.
Паралельно
із земельно питанням іде проведення реформи місцевого самоврядування. Основною
метою реформи місцевого самоврядування є створення спроможних територіальних
громад, а чи можуть громади бути спроможними якщо вони не розпоряджаються
власною землею. Наприклад на Київщині
більшість міст та селищ, які мають ресурси та потенціал для подальшого розвитку
затиснені у власних територіях і самі зацікавлені в об’єднанні із навколишніми
селами на взаємовигідних умовах. Однак для цього має бути винесений у друге
читання і проголосований закон про право об
’
єднаних територіальних громад розпоряджатися
землею за межами населених пунктів.
Обговоривши
всі проблеми і можливі варіанти вирішення, ми маємо докласти максимум зусиль,
щоб земельна реформа відбувалася із врахуванням інтересів
українських громадян.
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