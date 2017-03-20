Без довіри реформи не працюють

У житті людей, суспільств та держав бувають моменти в які від зробленого вибору залежить подальша доля на роки вперед. Саме на такому розпутті зараз знаходиться українська держава. З однієї сторони маємо дієве громадянське суспільство, яке прагне змін, а з іншої сторони обтяжену корпоративними домовленостями та зобов’язаннями владну верхівку, яка хоче зберегти старі порядки. Від того наскільки влада оперативно і адекватно реагує на запити суспільства залежить довіра до неї.

Довіра суспільства до влади формується від її спроможності ставити та вирішувати стратегічні завдання, гарантувати безпеку та створювати можливості для безбідного життя та розвитку своїх громадян. У стабільних спільнотах ці норми зазвичай є основою суспільного договору, на якому базується держава. В Україні є дуже велика проблема несправедливості, нерівності та бідності, яка підриває довіру до влади та заважає проводити ефективні реформи. Кожній реформі потрібна підтримка суспільства. За відсутності суспільної довіри до дій влади стає неможливим сталий суспільний розвиток, що в сучасних умовах веде до фактичної втрати національного суверенітету. Поставимо і ми за питання до влади, які хвилюють більшість українських громадян.

Національна безпека

Чому вже третій рік поспіль війна, яку веде Росія проти України, називається АТО? Наскільки необхідною, з то чки зору національної безпеки, до сьогоднішнього дня була торгівля з окупованими територіями? Хто із владної верхівки заробляє на війні і хто поніс за це відповідальність? Чому правоохоронці затримують «блокадників», а «колаборанти» перебувають на волі?

Корупція в органах державної влади

Коли буде подолана корупція в судах? Чому українські суди випускають грошовитих порушників на волю та дають їм можливість втекти закордон, апростих громадян саджають за грати за дрібні проступки? Чи працюватиме Вища рада правосуддя та Конституційний Суд України поза будь-яким політичним чи партійним впливом? Який результат впровадження е-декларацій? Скільки кримінальних проваджень відкрито і буде доведено до логічного завершення за фактами декларування недостовірної інформації? Чи понесуть відповідальність державні посадовці за фактами незаконного збагачення? Чому на керівні посади в органи державної влади призначають родичів та друзів, людей без відповідної освіти та досвіду?

Земельне питання

Чому влада швидкими темпами намагається зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення? Чи не викликано це намірами скупити землю задешево у громадян та продати її дорожче? Чи є у влада сформоване бачення земельної реформи? Чи здатна держава побороти прояви земельного рейдерства, блокування діяльності сільгоспідприємств, нагнітання соціальної напруженості?

Поширення бідності

Чому зростає бідність серед працюючого населення? Як бути зі зниженням рівня доступу громадян до якісних послуг медицини, освіти, культури? Наскільки обґрунтованим є підвищення цін на комунальні послуги для населення і чи відповідає воно рівню доходів громадян? Які кроки робляться державою для захисту населення від різкого зростання цін на продукти харчування, ліки та інші життєво -необхідні товари та послуги? Що робиться для відновлення соціальної справедливості та зменшення розшарування населення за рівнем доходів?

Інвестиційна привабливість

Чи гарантовані усім суб’єктам економічних відносин рівні економічні права та обов’язки у здійсненні фінансово-економічної діяльності? Чи готова держава відійти від усталеної практики розподілу бюджет них коштів та надання преференцій окремим групам господарюючих суб’єктів? Коли запрацює прогнозована система встано влення та адміністрування податків та податкових платежів? Чому не впроваджується система податкових пільг для підприємств інноваційного комплексу, які створюють нові робочі місця з більш високим рівнем оплати праці?

Повільні темпи реформи місцевого самоврядування

Чи є у влади політична воля для проведення фактичної, а не формальної реформи місцевого самоврядування? Чи готова влада надати об’єднанимтериторіальним громадам право розпоряджатися землею за межами населених пунктів та посилити їх фінансову спроможність? Чи здатна влада провести реформу медичної та освітньої системи, яка наблизить послуги до людей?

Перелік питань до влади можна продовжувати і далі. Прошу долучатися до обговорення.