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Дозвіл на виїзд дитини за кордон VS позбавлення батьківських прав
07.07.2017 12:39
В продовження думки колеги, адвоката Костянтина Четвертака хочеться також поділитися своїми думками, щодо виїзду дитини закордон.
Нормами цивільного
законодавства, а саме статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що
виїзд громадян України, яким не виповнилося 16 років, можливий тільки за згодою батьків (усиновлювачів).
Таке саме обмеження передбачено і Правилами перетинання державного кордону України громадянами України (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. № 57), що виїзд з України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків допускається при наявності нотаріально посвідченої згоди другого з батьків.
І все було б добре, якщо батьки не були розлучені, а батько/матір принципово не надавали дозвіл, щоб «насолити» колишньому чоловіку/дружині і при цьому не подумати про свою ж дитину.
Тож,
почнемо з самого початку.
На сьогоднішній
день, в багатьох країнах світу, діє «безвізовий режим» і для України, а тому
батьки планують канікули дітей або власну відпустку за кордоном.
За законодавство
України, для того, щоб Ваша дитини виїхала на територію іншої держави,
незалежно з якої причини, потрібен ряд документів, один з таких є нотаріально
засвідчений дозвіл батька/матері на виїзд дитини закордон.
З практики
вбачається, що якщо батьки розлучені, то, як правило, батько/матір такий дозвіл
навмисно не надають, нехтує інтересами дитини і відмовляється надати згоду на
вказану поїздку.
Що ж робити?
Позбавити батьківських прав чи все ж таки отримати дозвіл від колишнього
чоловіка/дружини, а може отримати рішення суду про надання дозволу на виїзду
дитини закордон? Це найменший ряд питань, які задають
юристу/адвокату/нотаріусу.
Для отримання
рішення про надання дозволу виїзду дитини за кордон Вам доведеться зібрати
доказову базу:
-
Безперечно
в суді треба довести, що батько/матір ухиляється від надання дозволу.
-
Довести
факт важливості виїзду дитини за кордон (навчання, оздоровлення), а також,
чітко вказати в яку країну, навіщо дитина виїжджає (лікування, відпочинок, до
родичів), і термін перебування (оскільки саме ці відомості будуть перевірятися
при виїзді дитини, якщо не буде зазначений термін перебування в рішенні суду, у
співробітників прикордонної служби виникне ряд питань і є вірогідність, що саме
Вашу дитину не випустять з території України.
Бажано, щоб всі
ці документи мали офіційний вигляд, оскільки суд буде на власне переконання
вирішувати чи належний це доказ чи ні. Можливо у Вас є свідки, які зможуть
підтвердити той чи інший факт.
Варто одразу пам’ятати, що в Україні в судовій гілці влади відбувається реформа, а тому після того, як Ви звернулися до суду з відповідною заявою суд може пару місяців тільки перевіряти відповідність та належність поданої Вами заяви, а вже потім призначати справу до розгляду, розраховувати, що справа буде розглянута протягом 1 місяця не варто! І отримане від суду рішення є одноразовим, тобто в наступний випадок, коли дитині треба буде їхати за кордон, процедура повторюється.
Щодо позбавлення батьківських прав батька/матері чи краще
це, ніж отримувати кожен раз рішення суду на виїзд дитини за кордон?
У випадку, якщо
батько/матір зловживають своїми правами – не надають дозволу на виїзд дитини за
кордон, при цьому не приймають належної участі у виховані дитини, рекомендую
розглянути варіант позбавлення батьківських прав.
Хочу одразу
відмітити, за статистикою, в Україні позбавляють батьківських прав саме батька,
матерів позбавляють тільки в тому випадку, якщо вона зловживає алкогольними
напоями, наркотичними засобами інше.
Тож, які
«переваги» рішення суду про позбавлення батьківських прав, якщо батько/матір
позбавленні батьківських прав?
-
Вам
не треба отримувати дозвіл на виїзд дитини за кордон, оскільки рішення суду про
позбавлення батьківських прав вже є доказом про те, що дозвіл треба тільки від
одного з батьків. Тобто у всіх випадках, де потрібно дозвіл обох батьків, Ви
надаєте свій дозвіл та рішення відповідного суду.
-
Дитина
звільняється від обов’язку утримувати батька/матір, який позбавлений
батьківських прав.
-
Батько/матір
не звільняються від обов’язку утримувати дитину, наприклад, платити аліменти.
Але, одразу зазначу, що процес позбавлення батьківських прав є набагато складнішим, і в частині часу, і в частині стресу, як для батька/матері, який позбавляється прав, так і для самої дитини. І особа, яка буде позбавлена батьківських прав, за законодавством України, не може усиновлювати інших дітей, поки за рішенням суду не буде відновлено його право на власну дитину.
Тож,
тільки батькові/матері варто вирішувати чи добровільно надавати згоду та не
користуватися більш жорстокими методами, чи «насолити», але потенційно бути
позбавленим батьківських прав на власну дитину.
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