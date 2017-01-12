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Ризики фінансування будівництва житла через ФФБ
12.01.2017 18:06
Зростаюча нестабільності банківського сектору, різка зміна курсу долара, змушує громадян до пошуку нових шляхів інвестування власних заощаджень.
І мабуть ні для кого не секрет є те, що завжди була популярною тема грошових вкладів у будівництво нерухомості. Адже нерухомість здавалося б є найстабільніша річ в яку можемо вкласти свої кошти.
Тому сьогодні все більше і більше можемо побачити яскраву та привабливу рекламу забудов та житлових комплексів в різних містах України, де забудовники пропонують за досить привабливу ціну вкладати кошти у свою мрію, своє власне житло.
Однак, поряд із масовістю будівництв, як гриби після дощу з’являються обмануті вкладники які постраждали через недобросовісність та шахрайські дії забудовників, які не виконавши свої обов’язки до кінця – зникають разом з коштами людей, які так сподівались на комфортну і затишну оселю.
Тому для того, щоб не потрапити в подібну ситуацію, потрібно все ж таки розібратися які існують основні механізми залучення коштів у будівництво і які ризики та підводні камені очікують на потенційних вкладників.
Так, на сьогоднішній день статтею 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачено, що інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій. Тому законом чітко визначено 4 основні механізми залучення коштів на фінансування будівництва.
Найбільш поширеним серед них є участь у ФФБ. В розумінні статті 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» ФФБ – це грошові кошти, які передані в управління для фінансування будівництва. В функціонуванні ФФБ беруть участь: управитель – фінансова установа, що виступає засновником фонду, довіритель – він же інвестор, та забудовник.
Як закріплюється об’єкт нерухомості?
Чи можна відмовитись від участі у ФФБ та повернути кошти?
Основна проблема криється в тому, що ніхто не застрахований від можливого банкрутства забудовника або ж не завершення будівництва у встановлений строк.
Крім того, системною проблемою будь-якого з існуючих механізмів фінансування є те, що вкладник коштів отримує не право власності на нерухомість, а майнові права, або як їх ще називають «право очікування». Ось тут і криється найбільш проблемна річ яка і обумовлює те, що така інвестиційна діяльність, в принципі як і будь-яка інша, є апріорі ризиковою, оскільки завжди існує ймовірність того, що ваше майнове право ніким не буде визнане і не трансформується у право власності.
Із залученням коштів у будівництво, це пов’язано в першу чергу з тим, що набути право власності на об’єкт нерухомості якого ще не існує просто нереально, адже відповідно до ст. 331 цивільного кодексу України, право власності на об’єкт нерухомості виникає з моменту його створення, прийняття в експлуатацію та державної реєстрації.
Повертаючись до взаємовідносин вкладник – фонд, слід відмітити, що основним підґрунтям початку договірних взаємовідносин цих двох ключових суб’єктів є укладення договору про участь у ФФБ. Однак, не дивлячись на чіткі законодавчі обмеження щодо механізмів фінансування будівництва, на сьогодні ще й досі продовжують укладатися договори купівлі-продажу майнових права, або ж як їх називають «інвестиційні договори» які вміщують в собі мінімум умов та взагалі за своєю правовою природою є сумнівними та небезпечними для вкладників, оскільки знаходяться поза правовим регулюванням.
Тому, існуючі превентивні механізми для вкладників, про які йшлося вище, не виправдовують себе, враховуючи існуючий стан речей та судову практику яка склалася з даного питання. До того ж свою справу робить необізнаність та довірливість пересічних громадян.
Однак, якщо все ж таки вирішити профінансувати будівництво власного житла, то для мінімізації можливих ризиків варто звернути увагу на ринкові позиції забудовника та управителя, їх платоспроможність та інші будівельні проекти які вони супроводжували. Перевірити їх в реєстрі судових рішень на предмет наявних судових спорів. Також досить важливо перевірити всю необхідну документацію на будівництво об’єкту нерухомості, зокрема, це дозвіл на будівництво, документи на земельну ділянку, та ліценція забудовника.
Також підсумовуючи, слід звернути увагу на можливість реєстрації свого майнового права на квартиру, а також, страхування своєї участі у Фонді, що створило б надійну фінансову подушку безпеки та дозволяло вкладникам бути спокійними за свої кошти.
теги: фінансування житла, ФФБ, вкладники, ризики
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