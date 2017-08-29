Відшкодування ПДВ при спорудженні основних фондів: погляд ВСУ

Для ефективної конкуренції на ринку, зокрема у виробничій сфері національної економіки, вітчизняному бізнесу не обійтися без проведення технологічної модернізації, реконструкції вже існуючих або спорудження сучасних прогресивних основних фондів підприємства. Проте, декларуючи дані податкового обліку сформованих за наслідками спорудження чи реконструкції основних фондів, зокрема грошових сум податкового кредиту з ПДВ задекларованого до бюджетного відшкодування, слід пам’ятати про ризик не підтвердження фіскальним органом заявлених платником до відшкодування сум.

Однією з причин відмови контролюючого органу може бути твердження про відсутність використання основних засобів у власній господарській діяльності підприємства у зв’язку з не введенням такого об’єкту в експлуатацію та відображення такого об’єкту, на момент подання декларації з ПДВ, на 15 рахунку «Капітальні інвестиції» бухгалтерського обліку, а не на 10 рахунку «Основні засоби» незважаючи на існування за правилами пункту 198.2 статті 198 ПК України «першої з подій».

Тобто суть позиції фіскального органу, в такому випадку полягає у тому, що суб’єкт господарювання має право на отримання сум бюджетного відшкодування сформованих за наслідками господарських операцій зі спорудження, модернізації, реконструкції основних фондів (наприклад цілісно-майнові комплекси, цехи, склади, інші виробничо-технологічні об’єкти тощо) лише після того, як платник отримає документи про введення об’єкта в експлуатацію та відобразить його на рахунку 10 «Основні засоби».

З даного приводу слід відзначити правову позицію Верховного Суду України викладену зокрема у постановах від 20.01.2015 у справі № 21-316а14 (рішення у ЄДРСР за № 42763557), від 20.01.2015 у справі № 21-529а14 (рішення у ЄДРСР за № 42786362), від 20.01.2015 у справі № 21-514а14 (рішення у ЄДРСР за № 42886573) відповідно до якої платник податків, у разі відображення на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» витрат на будівництво нових, реконструкцію чи модернізацію вже існуючих об’єктів, в тому числі, якщо такий об’єкт не введено в експлуатацію, не відображено на рахунку 10 «Основні засоби» і відповідно не почав використовуватися у власній господарській діяльності, таке підприємство має право на отримання відшкодування ПДВ, оскільки таке бюджетне відшкодування не пов’язане з моментом відображення основних засобів на рахунку 10 «Основні засоби» бухгалтерського обліку.

Власне, такий правовий висновок є очевидним, адже викладена позиція відповідає ключовому правилу «першої з подій» передбаченого пунктом 198.2 статті 198 ПК України.