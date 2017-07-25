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Кейс: оскарження заборони продажу алкоголю + текст рішення
25.07.2017 15:04
Депутати є
представниками українського народу, однак прийняті рішення можуть суперечити
здоровому глузду та нормам законодавства.
Тому потрібно не
боятися відстоювати свої законі права в суді, що на власному прикладі ми і
спробували продемонструвати.
Для початку потрібно зрозуміти «Чому рішення рад щодо заборони продажу алкоголю є незаконним?» - лінк на попередню статтю.
Після формування правової позиції, ми подали позов до Окружного адміністративного суду міста Києва (оскільки оскаржували рішення Київської міської ради від 22.09.2016 № 19/1023) оплатили судовий збір в 551 грн. 20 коп., і через 10 місяців виграли суд.
А ось і текст самого рішення(постанови):
Наша правова позиція була вірною, що і підтвердив суд в
своєму рішенні(постанові).
Дякую усій команді, що працювала над цією справою
:
Білоцький Владислав,
Коваль Максим, Олексій Задоя.
теги: продаж алкоголю, заборона продажу алкоголю у нічний час, КМР, фетісов, денис фетісов, фетисов денис, заборона алкоголю
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