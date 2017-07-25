Кейс: оскарження заборони продажу алкоголю + текст рішення

Депутати є представниками українського народу, однак прийняті рішення можуть суперечити здоровому глузду та нормам законодавства.

Тому потрібно не боятися відстоювати свої законі права в суді, що на власному прикладі ми і спробували продемонструвати.

Для початку потрібно зрозуміти «Чому рішення рад щодо заборони продажу алкоголю є незаконним?» - лінк на попередню статтю.

Після формування правової позиції, ми подали позов до Окружного адміністративного суду міста Києва (оскільки оскаржували рішення Київської міської ради від 22.09.2016 № 19/1023) оплатили судовий збір в 551 грн. 20 коп., і через 10 місяців виграли суд.

А ось і текст самого рішення(постанови):

Наша правова позиція була вірною, що і підтвердив суд в своєму рішенні(постанові).

Дякую усій команді, що працювала над цією справою : Білоцький Владислав, Коваль Максим, Олексій Задоя.