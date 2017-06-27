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Відновити доступ до заблокованого комп’ютера вірусом Petya.A
27.06.2017 22:48
Існує можливість спробувати відновити доступ до заблокованого зазначеним вірусом комп’ютера з ОС Windows.
Оскільки зазначене ШПЗ вносить зміни до МBR запису із-за чого замість завантаження операційної системи користувачу показується вікно з текстом про шифрування файлів.
Ця проблема вирішується відновленням MBR запису. Для цього існують спеціальні утиліти. Можна використати для цього утиліту «Boot-Repair». Інструкція https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair
Потрібно завантажити ISO образ «Boot-repair» https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/
Потім за допомогою однієї з вказаних в інструкції утиліт створюємо Live-USB (можна використовувати Universal USB Installer).
Завантажитись зі створеної Live-USB та далі слідувати інструкції з відновлення MBR запису.
Після цього Windows завантажується нормально. Але більшість файлів з розширеннями doc, dox, pdf, і т.д. будуть зашифровані. Для їх розшифрування потрібно чекати поки буде розроблено дешифратор, радимо завантажити потрібні зашифровані файли на USB-носій або диск для подальшого їх розшифрування та перевстановити операційну систему.
З досвіду СБУ, в окремих випадках відновити втрачену інформацію можна за допомогою програми ShadowExplorer, але це стане можливим лише тоді, коли в операційній системі працює служба VSS (Volume Shadow Copy Service), яка створює резервні копії інформації з комп’ютера. Відновлення відбувається не шляхом розшифрування інформації, а за допомогою резервних копій.
Додатково до зазначених рекомендацій можна скористатися рекомендаціями антивірусних компаній:
І. https://eset.ua/ua/news/view/507/-Eset-Guidelines
a). Завантажте утиліту Eset LogCollector: http://eset.ua/ua/download/
b). Запустіть і переконайтеся в тому, що були встановлені усі галочки у вікні "Артефакти для збору".
c). У вкладці "Режим збору журналів Eset" встановіть: Вихідний двоїчний код з диску.
Якщо постраждалий ПК включений та ще не виключався необхідно зробити таке:
Із вже ураженого ПК (який не завантажується) потрібно зібрати MBR для подальшого аналізу.
ІІ. http://zillya.ua/ru/epidemiya-zarazhenii-svyazana-s-deistviem-wannacry
Методи протидії зараженню:
Відключення застарілого протоколу SMB1. Інструкція з відключення SMB1 в TechBlog компанії Microsoft:https://blogs.technet.microsoft.com/…/09/16/stop-using-smb1/
По інформації СERT-UA
теги: Petya.A, Petya, Петя, вирус петя, Ransomware, Petya Ransomware
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