Відновити доступ до заблокованого комп’ютера вірусом Petya.A





Існує можливість спробувати відновити доступ до заблокованого зазначеним вірусом комп’ютера з ОС Windows.

Оскільки зазначене ШПЗ вносить зміни до МBR запису із-за чого замість завантаження операційної системи користувачу показується вікно з текстом про шифрування файлів.

Ця проблема вирішується відновленням MBR запису. Для цього існують спеціальні утиліти. Можна використати для цього утиліту «Boot-Repair». Інструкція https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair

Потрібно завантажити ISO образ «Boot-repair» https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/

Потім за допомогою однієї з вказаних в інструкції утиліт створюємо Live-USB (можна використовувати Universal USB Installer).

Завантажитись зі створеної Live-USB та далі слідувати інструкції з відновлення MBR запису.

Після цього Windows завантажується нормально. Але більшість файлів з розширеннями doc, dox, pdf, і т.д. будуть зашифровані. Для їх розшифрування потрібно чекати поки буде розроблено дешифратор, радимо завантажити потрібні зашифровані файли на USB-носій або диск для подальшого їх розшифрування та перевстановити операційну систему.

З досвіду СБУ, в окремих випадках відновити втрачену інформацію можна за допомогою програми ShadowExplorer, але це стане можливим лише тоді, коли в операційній системі працює служба VSS (Volume Shadow Copy Service), яка створює резервні копії інформації з комп’ютера. Відновлення відбувається не шляхом розшифрування інформації, а за допомогою резервних копій.

Додатково до зазначених рекомендацій можна скористатися рекомендаціями антивірусних компаній:

І. https://eset.ua/ua/news/view/507/-Eset-Guidelines

a). Завантажте утиліту Eset LogCollector: http://eset.ua/ua/download/

b). Запустіть і переконайтеся в тому, що були встановлені усі галочки у вікні "Артефакти для збору".

c). У вкладці "Режим збору журналів Eset" встановіть: Вихідний двоїчний код з диску.

d). Натиснить на кнопку: Зібрати.

e). Надішліть архів з журналами.

Якщо постраждалий ПК включений та ще не виключався необхідно зробити таке:

Із вже ураженого ПК (який не завантажується) потрібно зібрати MBR для подальшого аналізу.

Зібрати його можливо за наступною інструкцією:

a). Завантажуйте з ESET SysRescue Live CD або USB (створення в описано в п.3)

b). Погодьтесь з ліцензією на користування

c). Натисніть CTRL+ALT+T (відкриється термінал)

d). Напишить команду "parted -l" без лапок, параметр цього маленька буква "L" і натисніть

e). Перегляньте список дисків та ідентифікуйте уражений ПК (повинен бути один з /dev/sda)

f). Напишіть команду "dd if=/dev/sda of=/home/eset/petya.img bs=4096 count=256" без лапок, замість "/dev/sda" використовуйте диск, який визначили у попередньому кроці і натисніть (Файл /home/eset/petya.img буде створений)

g). Підключіть флешку і скопіюйте файл /home/eset/petya.img

h). Комп'ютер можна вимкнути.

ІІ. http://zillya.ua/ru/epidemiya-zarazhenii-svyazana-s-deistviem-wannacry

Методи протидії зараженню:

Відключення застарілого протоколу SMB1. Інструкція з відключення SMB1 в TechBlog компанії Microsoft:https://blogs.technet.microsoft.com/…/09/16/stop-using-smb1/

Установлення оновлень безпеки операційної системи Windows з Microsoft Security Bulletin MS17-010: https://support.microsoft.com/en-us/help/4013389/title

Якщо є можливість відмовитися від використання в локальній мережі протоколу NetBios (не використовувати для організації роботи мережеві папки і мережеві диски), в Брандмауері локальних ПК і мережевого обладнання заблокувати TCP/IP порти 135, 139 та 445

Блокування можливості відкриття JS файлів, отриманих електронною поштою



