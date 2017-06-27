Захист комп’ютеру від кібератаки вірусу-вимагача Petya.A









На сьогодні вивчається можливість дешифрування зашифрованих даних Рекомендації:





1. Якщо комп’ютер включений і працює нормально, але ви підозрюєте, що він може бути заражений, ні в якому разі не перезавантажуйте його (якщо ПК вже постраждав – також не перезавантажуйте його) – вірус спрацьовує при перезавантаженні і зашифровує всі файли, які містяться на комп’ютері.





2. Збережіть всі файли, які найбільш цінні, на окремий не підключений до комп’ютера носій, а в ідеалі – резервну копію разом з операційною системою.





3. Для ідентифікації шифрувальника файлів необхідно завершити всі локальні задачі та перевірити наявність наступного файлу : C:\Windows\perfc.dat





4. В залежності від версії ОС Windows встановити патч з ресурсу: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx, а саме:

— для Windows XP — http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-rus_84397f9eeea668b975c0c2cf9aaf0e2312f50077.exe

— для Windows Vista 32 bit — http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c.msu

-для Windows Vista 64 bit — http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76.msu

— для Windows 7 32 bit — http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu

— для Windows 7 64 bit — http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2017/02/windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu

— для Windows 8 32 bit — http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594.msu

— для Windows 8 64 bit — http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/05/windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e.msu

— для Windows 10 32 bit — http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x86_8c19e23de2ff92919d3fac069619e4a8e8d3492e.msu

— для Windows 10 64 bit — http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2017/03/windows10.0-kb4012606-x64_e805b81ee08c3bb0a8ab2c5ce6be5b35127f8773.msu





Знайти посилання на завантаження відповідних патчів для інших (менш розповсюджених та серверних версій) OC Windows можна за адресою: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/security/ms17-010.aspx





5. Переконатися, що на всіх комп’ютерних системах встановлене антивірусне програмне забезпечення функціонує належним чином та використовує актуальні бази вірусних сигнатур. За необхідністю встановити та оновити антивірусне програмне забезпечення.





6. Для зменшення ризику зараження, слід уважно відноситися до всієї електронної кореспонденції, не завантажувати та не відкривати додатки у листах, які надіслані з невідомих адрес. У випадку отримання листа з відомої адреси, який викликає підозру щодо його вмісту — зв’язатися із відправником та підтвердити факт відправки листа.





7. Зробити резервні копії усіх критично важливих даних. Довести до працівників структурних підрозділів зазначену інформацію та рекомендації, не допускати працівників до роботи із комп’ютерами, на яких не встановлено вказані патчі, незалежно від факту підключення до локальної чи глобальної мереж.





8. Коли користувач бачить «синій екран смерті», дані ще не зашифровані, тобто вірус ще не дістався до головної таблиці файлів. Якщо ви бачите, що комп’ютер показує вам «синій екран», перезавантажується і запускає Check Disk, негайно вимикайте його. На цьому етапі ви можете витягнути свій жорсткий диск, підключити його до іншого комп’ютера (тільки не в якості завантажувального тому!). І скопіювати свої файли.





По інформації CERT-UA