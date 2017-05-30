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Apple,nike…и еще 6000 брендов - нельзя теперь ввести в Украину?
30.05.2017 20:23
На
днях, уважаемые многими СМИ, начали публиковать статьи с заголовками:
«Nike, iPhone і ще 1146 торгових марок більше не пропустить українська митниця» Українська правда. https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/30/625485/
или
«Українська
митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних
інтернет-магазинах. Це відбувається на підставі переліку об’єктів
інтелектуального права, включеного до митного реєстру» Опен Дата. https://opendatabot.com/blog/50-customs
Давайте, разберемся:
Начнем
с основ, как работает механизм защиты интеллектуальной
собственности с пересечением границы, тут можно ознакомиться со статьей, которую
мы писали для KyivPost, для вас мы ее перевели на украинский язык с английского
http://blog.liga.net/user/vbelotskiy/article/25765.aspx
Что это
за мистический таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, о
котором раньше не слышали СМИ?
С полным списком, что внесено в реестр, можно ознакомиться на официальном сайте, больше 6000 наименований: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html
Для
чего он нужен и как это работает? Не
допустить импорт подделок, товар поступает на таможню, дальше представители
контролирующих органов в случае выявления признаков нарушения прав
интеллектуальной собственности относительно товаров, информируют правообладателя. Последний может обратиться в
суд и до конца судебных разбирательств, товар будет «заморожен» на границе.
Немного
скучной юридической теории:
Производитель
товара под собственной ТМ теряет право на его коммерческую эксплуатацию после
первой продажи это называется исчерпание
прав на торговую марку(международный принцип). Т.е. после того как вы что-то купили, товар принадлежит
вам, вы вправе с ним распоряжаться как угодно и точка.
При международной торговле, есть
практика, что покупатель должен при ввозе в свою страну подтвердить
у производителя право на его продажу. Это называется национальный принцип
исчерпания прав.
Важный момент, что в
Украине на данный момент, этот принцип (
национальный
принцип исчерпания прав
) на
законодательном уровне не закреплен.
Откуда
растут ноги?
Официальные
импортеры, борются с «серыми» (неофициальными) магазинами(что по-моему мнению является правильным), которые небольшими партиями закупают товары через aliexpress.com, alibaba.com, gearbest.com, 6pm.com… Для
примера скан письма представителя MEIZU в Украине.
Послесловие:
Рядовому
украинцу, нечего бояться, что его посылка с чехлом или кабелем для телефона останется
на границе, поскольку в плане законодательства ничего за последнее время не
поменялось, а нагнетающим панику и «зраду» СМИ необходимо гнаться не за горячей новостью,
а за качественным и проверенным материалом.
теги: ТМ, бренд, посылка, посылка украина, фетисов, фетісов, таможня, aliexpress, aliexpres, IP, интеллектуальное право, таможенный реестр, принцип исчерпания прав, исчерпание прав на торговую марку, национальный принцип исчерпания прав,
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