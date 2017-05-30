Apple,nike…и еще 6000 брендов - нельзя теперь ввести в Украину?





На днях, уважаемые многими СМИ, начали публиковать статьи с заголовками:

«Nike, iPhone і ще 1146 торгових марок більше не пропустить українська митниця» Українська правда. https://www.epravda.com.ua/news/2017/05/30/625485/

или

«Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах. Це відбувається на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру» Опен Дата. https://opendatabot.com/blog/50-customs





Давайте, разберемся:

Начнем с основ, как работает механизм защиты интеллектуальной собственности с пересечением границы, тут можно ознакомиться со статьей, которую мы писали для KyivPost, для вас мы ее перевели на украинский язык с английского http://blog.liga.net/user/vbelotskiy/article/25765.aspx





Что это за мистический таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, о котором раньше не слышали СМИ ?

С полным списком, что внесено в реестр, можно ознакомиться на официальном сайте, больше 6000 наименований: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/100237.html

Для чего он нужен и как это работает? Не допустить импорт подделок, товар поступает на таможню, дальше представители контролирующих органов в случае выявления признаков нарушения прав интеллектуальной собственности относительно товаров, информируют правообладателя. Последний может обратиться в суд и до конца судебных разбирательств, товар будет «заморожен» на границе.





Немного скучной юридической теории :

Производитель товара под собственной ТМ теряет право на его коммерческую эксплуатацию после первой продажи это называется исчерпание прав на торговую марку(международный принцип). Т.е. после того как вы что-то купили, товар принадлежит вам, вы вправе с ним распоряжаться как угодно и точка.

При международной торговле, есть практика, что покупатель должен при ввозе в свою страну подтвердить у производителя право на его продажу. Это называется национальный принцип исчерпания прав.

Важный момент, что в Украине на данный момент, этот принцип ( национальный принцип исчерпания прав ) на законодательном уровне не закреплен.

Откуда растут ноги?

Официальные импортеры, борются с «серыми» (неофициальными) магазинами(что по-моему мнению является правильным), которые небольшими партиями закупают товары через aliexpress.com, alibaba.com, gearbest.com, 6pm.com… Для примера скан письма представителя MEIZU в Украине.









Послесловие:

Рядовому украинцу, нечего бояться, что его посылка с чехлом или кабелем для телефона останется на границе, поскольку в плане законодательства ничего за последнее время не поменялось, а нагнетающим панику и «зраду» СМИ необходимо гнаться не за горячей новостью, а за качественным и проверенным материалом.