Предпринимателям в Украине больше не нужны печати



Теперь:

исключены законодательные требования об обязательном использовании печатей (независимо от того, имеются они на предприятии или нет); отменена необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами; упразднена возможность признать документ недействительным (незаключенным или несовершенным) потому что на нем нет оттиска печати.

Важно:

У становлена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан за требование должностного лица о наличии оттиска печати предприятия на документе, который представляется в орган государственной власти или орган местного самоуправления.