Первые штрафы в 320000 грн за нарушение трудового законодательства

1)В Ивано-Франковской области инспекторами области была проведена плановая проверка одного из предприятий по соблюдению норм трудового законодательства. Установлено, что в нарушение требований статьи 24 КЗоТтрудовые отношения со всеми работниками не были должным образом оформлены.

Согласно предоставленной налоговой информации в 2016 году на предприятие работало 37 человек по гражданско-правовым договорам и 16 по трудовым договорам что не соответствовало действительности.





Инспекторами был составлен акт о препятствовании контролирующему органу в проведении проверки с штрафом в стократном размере минимальной заработной платы - 320 000 гривен, также составлен протокол об административном правонарушении по статье 188-6 КУпАП.









2)По обращению гражданина в киевской области была осуществлена ??проверка частного высшего учебного заведения относительно допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) и не выплачена заработная плата.

При ознакомлении с направлением на проведение внеплановой проверки представителем высшего учебного заведения в предоставлении документов для проверки по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде было отказано, что является нарушением требований ч. 1 ст. 259 КЗоТ.

На заседание комиссии по применению штрафных санкций в присутствии представителя данного высшего учебного заведения было наложено штрафную санкцию предусмотренную абз. 7 части 2 статьи 265 КЗоТ - недопущение к проведению проверки по вопросам допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) в размере 100 минимальных заработных плат - 320 000 грн.

По информации kiev.dsp.gov.ua