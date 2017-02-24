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Первые штрафы в 320000 грн за нарушение трудового законодательства
24.02.2017 09:19
1)В
Ивано-Франковской области инспекторами области была проведена плановая проверка
одного из предприятий по соблюдению норм трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение требований статьи 24 КЗоТтрудовые отношения со
всеми работниками не были должным образом оформлены.
Согласно предоставленной налоговой информации в 2016 году на предприятие работало 37 человек по гражданско-правовым договорам и 16 по трудовым договорам что не соответствовало действительности.
Инспекторами был
составлен акт о препятствовании контролирующему органу в проведении проверки с
штрафом в стократном размере минимальной заработной платы - 320 000 гривен, также составлен
протокол об административном правонарушении по статье 188-6 КУпАП.
2)По обращению
гражданина в киевской области была осуществлена ??проверка частного высшего
учебного заведения относительно допуска
работника к работе без оформления трудового договора (контракта) и не выплачена
заработная плата.
При ознакомлении
с направлением на проведение внеплановой проверки представителем высшего
учебного заведения в предоставлении документов для проверки по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства о труде было отказано, что является
нарушением требований ч. 1 ст. 259 КЗоТ.
На заседание
комиссии по применению штрафных санкций в присутствии представителя данного
высшего учебного заведения было наложено штрафную санкцию предусмотренную абз.
7 части 2 статьи 265 КЗоТ - недопущение к проведению проверки по вопросам
допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) в
размере 100 минимальных заработных плат - 320
000 грн.
По информации kiev.dsp.gov.ua
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