Чому рішення рад щодо заборони продажу алкоголю є незаконним?

Рішенням Київська міська рада заборонила (обмежила) суб’єктам, які зареєстровані у встановленому порядку, та суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, здійснювати торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у стаціонарних об'єктах торгівлі торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території м. Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00.













Рішення є протиправним, незаконним та таким, що порушує законні права щодо придбання алкогольних напоїв у зручний час з огляду на наступне:





Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.





Згідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.