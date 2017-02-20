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Чому рішення рад щодо заборони продажу алкоголю є незаконним?
20.02.2017 12:26
Рішенням Київська міська рада заборонила (обмежила) суб’єктам, які зареєстровані у встановленому порядку, та суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, здійснювати торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у стаціонарних об'єктах торгівлі торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території м. Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00.
Рішення є протиправним, незаконним та таким, що порушує законні права щодо придбання алкогольних напоїв у зручний час з огляду на наступне:
Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, установлених законодавством України.
Згідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
Відповідно до пп . 9 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.
Згідно до пп. 4 п. б ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
У відповідності до абз
. 2 п. 7 «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»,
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року
зручний для населення режим роботи спеціалізованих магазинів, спеціалізованих
відділів, секцій інших форм власності встановлюється виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад за погодженням з власником цього об’єкта.
З вищенаведених положень
законодавства випливає
, що:
1.Сільські, селищні та міські ради
уповноважені встановлювати виключно режим роботи суб’єктів господарювання.
2.Сільські, селищні, міські ради
уповноважені лише погоджувати режим роботи суб’єктів господарювання, встановленого
такими суб’єктами.
3.Жодним нормативно-правовим актом не
визначено повноважень органу місцевого самоврядування щодо встановлення
постійних часових обмежень щодо торгівлі (реалізації) алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива.
4.Встановлення Рішенням часових обмежень
щодо торгівлі (реалізації) алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива порушує
права споживача на придбання вказаної продукції у зручний для нього (населення)
час.
Аналогічної позиції дотримується і
судова практика
, відповідно до якої аналогічні
рішення сільських, селищних та міських рад щодо обмеження реалізації
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива були скасовані судами. Зокрема, Верховний
Суд України щодо справи № 2а-54/10 у
своїй Постанові від 24.05.2016 року (далі - Постанова), якою було визнано
протиправними та скасовано підпункти 1, 1.1, 1.2 та 2 пункту 1 рішення
Міськради від 27 травня 2009 року № 37 «Про внесення змін до рішення двадцять
четвертої сесії міської ради від 8 квітня 2009 року № 54», зазначив, що
реалізація повноважень органу місцевого самоврядування по забороні продажу
алкогольних напоїв могла реалізовуватись тільки шляхом погодження з власниками
режиму роботи відповідних торгових закладів чи відділів, а прийняття органом
місцевого самоврядування рішення про заборону (обмеження) торгівлі алкогольними
напоями у місті у нічний та ранковий час є протиправним та незаконним, адже
встановлення відповідних заборон (обмежень) виходить за межі повноважень органу
місцевого самоврядування.
Фетісов Денис, Білоцький Владислав, Коваль Максим, Олексій Задоя
теги: продаж алкоголю, заборона продажу алкоголю у нічний час, КМР, фетісов, денис фетісов, фетисов денис, заборона алкоголю
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