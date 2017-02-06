Убирают ли снег в Европе во время снегопада? Поделиться: Как только в стране начинает выпадать снег, так у большинства жителей страны появляется новый повод недовольства. Наверное, что то у нас в ментальности, чтобы вечно быть чем-то недовольным. Выпал первый снег – мы недовольны – потому что снег не убирают. Начинают убирать снег – мы недовольны – почему убирают так медленно. Когда убирают быстрее – мы недовольны, что убирают не там, не так и не по такой технологии. Недовольны тем, что посыпают реагентами, недовольны тем, что посыпают песком, что посыпают солью и т.д. Поводов для недовольства бывает столько много, что впору писать книжки на эту тему. Давайте попробуем с этим разобраться, сравнив подходы к уборке снега в Украине и в других странах.

Стокгольм (Швеция)

Первые заголовки газет после выпадения снега – «город не справляется. Дороги засыпаны, люди по 3 часа едут на работу, большие пробки..» Муниципалитет им в ответ – «мы знали. Что будет снег, мы видели прогнозы.. Но не знали, что его (снега) будет так много».. Знакомо? Муниципалитет Стокгольма подтверждает, что город несет ответственность за содержание городских улиц и площадей. В обязанности муниципалитета входит обеспечение освещения, очистка и удаления граффити, очистка и утилизация снега. В Стокгольме 3500 улиц. И за всеми этими улицами приходится следить муниципалитету города.



Как только начал выпадать снег, на улицу на улицу выезжают первые 15 машин по утрамбовке снега. Их задача – не убрать снег, поскольку он еще падает, а как можно больше утрамбовать поверхность. Так же небольшими партиями вносят противообледенительный материал (песок, перемешанный с древесной стружкой). Машины работают днем и ночью, пока идет снег. На обочине большинства дорог образуются сугробы неимоверной высоты. Сугробы по всему городу могут достигать в высоту до 2 метров.

Первейшая задача, как начинает выпадать снег – немного прибрать основные улицы города во время снегопада. На второстепенные улицы пока не обращают внимания. Главное – работа общественного транспорта, поэтому убирают те улицы в порядке приоритета, где ходит общественный транспорт. После того, как снег перестает идти, начинается процесс более глобальной уборки снега. Но в первую очередь прорубают проходы между сугробами между тротуаром и дорогами с общественным транспортом. Снег продолжают сгребать в сугробы.

Если на дороге встречается припаркованный автомобиль. То во время уборки машина его объезжает. На центральных улицах машины эвакуируют на штрафплощадку. Обратите внимание - проблема сугроба около машины - это проблема только водителя этой машины. На первом этапе очистки от снега, важно иметь просто убранную дорогу. В период с 1 ноября по 15 мая в городе действуют специальные приоритеты в парковке автомобилей. В течение этого периода, парковка разрешена на одной стороне улицы шесть дней в неделю. По прошествии недели меняется знак и парковку разрешают на другой стороне улицы.

Первейшая цель уборки снега после прекращения выпадения снега – уборка основных дорог, Велосипедных дорожек, остановки общественного транспорта. Примерное время на такую уборку всех улиц занимает до 17 часов. Уборка улиц идет по специально составленному муниципалитетом графику уборки, который выглядит как последовательность уборки улиц: Soderort Snoupplag южные пригороды: Vinterviken Slattgardsvagen / Bredangsvagen Personnevagen в Hagersten ванны Парковка Rabyvagen 1 и 2 а именно Blgersta полоса Alvsjovagen Эрикссон Magelungsvagen в Hogdalstoppen Tall Pub Дорога 37 / Nynasvagen Rusthallarvagen 2 Fryckdalsbacken Lingvagen (Cirkusplatsen) Скраб дробилка , Gudobroleden Аэродром-роуд



По прошествии примерно 24 часов после прекращения снегопада, начинается более глобальная уборка дорог в городе. При этом по радио напоминают о специальных знаках с запретом оставлять автомобили на определенной стороне обочины. А все машины. которые проигнорировали это требование эвакуируют на штрафплощадку. Стоимость выкупа машины обходится в 300 Евро.

Последним этапом уборки улиц – вывоз снега на специально предназначенные места.

Приоритеты уборки улиц города – Полосы движения общественного транспорта, автобусные остановки, велосипедные дорожки, дороги для проезда автомобилей. На эту уборку отводится до 12 часов. Во вторую очередь начинают убирать другие главные улицы со связанными пешеходными дорожками, все велодорожки, тротуары для пешеходов. В третью очередь – жилые районы города – тротуары и улицы. Уборка подразумевает сгребание снега в сугробы и проделывание проходов в этих сугробах для связи с соседними проходами.

Противообледенительная обработка в городе производится таким составом: песок + соль или песок + древесная стружка. Различные методы используются в зависимости от нагрузки трафика и погодных условий. По экологическим причинам, город старается использовать как можно меньше соли, насколько это возможно, больше - древесных стружек (94 процента посыпано именно этим составом). Это связано с тем, что технически оказалось, что песок после обработки дорог, потом сложно собирать с дороги. А вот деревянную стружку легче пылесосами по к окончанию зимы собрать, высушить ее и потом вновь использовать. Общее время на уборку улиц от снега – не более 48 часов после окончания выпадения снега.

Муниципалитет Стокгольма обязывает производить уборку снега и собственникам частных территорий (дорожки), во дворах домов. При этом наказание за неуборку снега может применяться по пришествию 48 часов после окончания выпадения снега (120 евро).

(почищенная велосипедная дорожка)

Удаление снега.

Вывоз снега с улиц и площадей, классифицируются как отходы (по определению «Агентства по защите окружающей среды»). Последним этапом уборки снега является его вывоз на четыре специально обозначенных места, где этот снег со временем тает.



Копенгаген (Дания)



Муниципалитет Копенгагена на своем сайте приводит параметры очистки снега:

1 . При снегопаде дорожки должны быть очищены от снега так быстро, как возможно. 2. Дорожное покрытие должно быть очищено во всей своей ширине - или по крайней мере, 2 метра в ширину. Если есть место - снег собрать с сугробы на тротуаре вдоль канавы, в противном случае на проезжую часть вдоль желоба. 3. Обязательно почистить велосипедную дорожку. 4. Снег должен быть убран на автобусных остановках, пешеходных переходах или углах улиц, в местах, где обыкновенно пешеходы могут пересечь улицу. Снег необходимо убрать в местах слива сточных вод (с крыш домов), в местах расположения пожарных гидрантов, распределительных шкафов и информационных вывесок о трафике движения общественного транспорта. 5. Владелец недвижимости должен удалить сугробы, которые находятся в подъездных путей и пандусов к велосипедной дорожке.



За уборкой дорог от снега в Копенгагене следит муниципальное управление дорожной безопасности (аналог «Автодора»). В активе управления (штат 250 человек) находятся в общей сложности 745 км дорог разного назначения и 589 км велосипедных дорожек. Управление имеет в готовности 188 транспортных средств для уборки и очистки снега. И ежегодно закупается для 270 тонн соли, которые находятся на хранении.

Интересные статистические данные по уборке снега. Бюджет службы в зимний период составляет 41 млн. крон (5,8 млн долларов США), которых хватает для засолки и уборки снега на дорогах, велосипедных дорожках и тротуаров. Этих денег хватает для содержания 188 специальных автомобилей, их обслуживания и топлива, содержания 250 сотрудников.

Бюджет эквивалентно тому, что это стоит 68 крон в. зимний сезон (с 1 ноября по 1 апреля) для каждого жителя города или 4,3 тысячи долларов на каждый километр дороги для уборки от снега. Дороги в городе начинают убирать после прекращения выпадения снега. Приоритет уборки – магистрали, крупные узловые дороги, остановки общественного транспорта, велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки всегда приоритет в уборке. Наименьший приоритет уборки – небольшие дорожки в жилых районах. Основной приоритет уборки дорог связан с тем, чтобы сохранить максимальный трафик движения по улицам города. На карте города красным обозначены основные дороги, которые убираются в первую очередь, синим – во вторую очередь, голубым – второстепенные дороги и частные владения, которые убираются собственниками территорий. Около половины дорог в Копенгагене относятся к дорогам общего пользования. Эти дороги убирает муниципалитет. Вторая половина дорог – относятся к зоне ответственности частных владений (домовладений). По сути тротуары относятся к домовладениям, и их уборкой должны заниматься собственники зданий, мимо которых проходит тротуар. К очистке снега в частных владениях занимаются частные компании. Уборка улиц, основных маг и стралей и основных транспортных узлов занимает около 8-10 часов. Общий срок уборки всех улиц города от снега – 5 суток (дороги и тротуары). Вид посыпки снега – песок + соль, мелкий гравий, который нагретым разбрасывают по основным улицам. За счет теплоты, гравий не дает образоваться корочке льда. Потом в течение часа специальная машина собирает этот уже остывший гравий с улиц.Однако уборка этим способом разрешена только на некоторых центральных участках дорог. Отдельно хочется добавить обязательства перед муниципалитетом уборки дорог от снега в частных владениях (тротуары и т.д.). Владелец недвижимости несет ответственность за обеспечение того, чтобы дорога была убрана и посыпана гравием или солью в течение всего дня. Срок проверки состояния частных дорог городскими службами – через 48 часов после окончания выпадения снега. Если не убрано – штраф. Уборка подразумевает наличие дорожки/тропинки шириной не менее 1 метра. Вывоз снега осуществляется на специально приготовленные площадки.

Братислава (Словакия)

После снегопада. утренние Братиславские газеты дружно вопрошают у муниципалитета – почему ничего не убрано. Почему на дорогах пробки, транспорт в хаосе, а снежинки удивили жителей столицы и т.д. А Муниципалитет им в ответ: «В 5.30 началась уборка города. Для Вашего удобства работают 54 специализированных автомобиля и 81 человек команды. В приоритетном порядке идет уборка основных дорог, очистка автобусных остановок и тротуаров ведущих к районным больницам». Первым делом во время снегопада муниципалитет пускает в ход идут роторные уплотнители снега. Нормативы подготовки улицы такие – если снег продолжает идти, то его следуют трамбовать непрерывно, но не позднее 6-ти часов после того, как прекратился снегопад. В Братиславе тротуары перед домом обязан убирать собственник дома, школы, больницы и т.д.. В ведении муниципалитета – дороги, остановки общественного транспорта. Подходы к школам и больницам. Муниципалитет обязывает собственников очищать снег и убирать лед с дорог не менее раза в сутки в ширину по меньшей мере 1,5 метров.

Убрано и очищено должно быть не позднее чем через 6 часов после окончания выпадения снега. Но если снег выпадал всю ночь, то уборку рекомендуют начинать с 6 утра. Снег собирать на обочинах в кучи. Метод уборки дорог и тротуаров в зимний период: При больших снегопадах и для создания сугробов- фрезерование Если дополнительно идет дождь или мокрый снег во время и после снегопадов - вспашки и шлифование.. Во время внезапной оттепели - откачки воды, выпуск канализационных коллекторов. Уборку снега осуществляют по специально подготовленному муниципалитетом графику уборки, который выглядит вот как последовательный список улиц, которые подлежат уборке и в какую очередь:

1. Bardosova 9. Jahodova 2. Bardosova – левая сторона дороги 10. Durgalova 3. Na Revine 11. Royova 4. Rozvodna 12. Uhrova 5. Klenova 13. Hroznova 6. Magurska 14. Guothova 7. Pod Klepacom 15. L. Derera 8. Jakubikova 16. Cernicova

Посыпку снега делают инертным материалом – щебень. Но чаще - смесью песка + соли. Контроль за соблюдением этого правила осуществляется муниципальной городской полицией Братиславы и уполномоченными работниками города. Контроль возможен только после окончания выпадения снега, спустя не менее 9 часов после этого. Штраф за несоблюдение прописанных в документах требований по уборке в собственникам дорожек – до 120 евро. В 2012 году город отчитался о наложении 102 штрафов на недобросовестных уборщиков снега. Муниципалитету для работы в зимний период хватает запаса 150 тонн соли и 50 тонн каменной крошки, которые хранятся на складах и ждут своего применения.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которых в городе насчитывается 8 штук.

Осло (Новегия)

Город насчитывает около 1300 км дорог, более 1000 км тротуара и велосипедной дорожки, за которой должны следить городские власти.

Уборка снега происходит в несколько этапов. Первый этап начинается во время выпадения снега. Этап включает в себя выход утрамбовочной техники и мукомолов (убирающих снег дороги на обочины). Интересный факт, но уборка снега начинается с момента, когда высота снежного покрова достигла 2 см. Последовательность уборки прописана в документах: Главные дороги - улицы, где идет трамвай, центральные дороги города, велосипедные дорожки. Эти дороги должны начинать убирать в течение 5 часов после того, как снег достиг 2 см снега. Уборка снега на других главных дорогах (с тротуарами) и связанных с ними пешеходные и велосипедные дорожки начинают убирать в течение 5 часов после того, как толщина снежного покрова достигла 5 см снега Посыпка (песок+деревянная стружка или песок+соль (очень редко)) Главных дорог города должна быть завершена в течение 5 часов после того, как начались работы по их очистке. Отдельные пешеходные и велосипедные дорожки вдоль главной дорожной сети города должны быть убраны и засыпаны песочным раствором в течение 12 часов после того, как выпал снег. Некоторые участки дорог, особенно в местах жилых застроек посыпают гравием. Дорожная городская сеть, состоящая из тротуаров, пешеходных дорожек и пешеходных и велосипедных дорожек должны начинать убирать в течение 9 часов после того, как толщина выпадающего снега достигла 5 см. Уборке дорог в городе мешают припаркованные автомобили. Поэтому была продумана система оповещения о том, какую сторону дороги будут очищать от снега, а какую через сутки. За 24 часа до начала работ устанавливаются специальные знаки, запрещающие ставить автомобиль на определенную сторону дороги. Если все таки машина будет стоять, то ее эвакуируют на штраф площадку, где хозяин машины сможет ее забрать со штрафов в 600 Евро. Муниципалитет контролирует уборку частных дорог в городе при условии окончания выпадения снега и после того. Как толщина снежного покрова достигла 5 сантиметров. В течение 9 часов после выпадения снега. На следующие сутки эти частные дороги должны быть убраны. Штраф за неубранную дорожку составляет 50 евро.

График очистки улиц города вывешивается на сайте муниципалитета и выглядит примерно так:

Улица (номера домов) дата Время уборки ASENGATA Vogts gt - Hans Nilsen Hauges gt 25.04.2016 07.00-19.00

ABBEDIKOLLEN 22.04.2016 07.00-19.00

ASENSVINGEN Nr.1a-d,2a 22.04.2016 07.00-19.00



Судя по графику уборки от снега, весь город убирают за 3 суток. Но этот график не всегда выполняется. Поскольку погодные условия бывают разные разные условия работы со снегом (то мокрый снег, что увеличивает время работы, то еще какие то причины и т.д.).

А самая смешная фраза муниципалитета после списка по уборке улиц – « Если улица не очищается во время, здесь указанное, то он будет очищен позже». Как показывает практика, бывают опоздания с уборкой снега на сутки.

Вывоз снега

Вывоз снега в Осло осуществляется в несколько мест. Основное – на баржу.

Баржа представляет собой специальный плавающий контейнер размерами 25x50 метров, в который машины сбрасывают снег. Этот снег плавится и полученная вода очищается в несколько этапов. После этого опилки, которым посыпают город и которые остаются после плавления снега собираются, сушатся естественным образом и в дальнейшем используются до обогрева помещений, а чистая вода сливается с баржи.



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