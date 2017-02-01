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Денис Фетисов
Practice: Corporate Technology & White-collar crime
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О чем не договаривают юристы, когда ликвидирую ФОПы?

 
01.02.2017 14:24

Предисловие:
С 2017 года ФОПы, плательщики налога на общих основаниях, платят единый социальный взнос (ЕСВ) независимо от финансовых показателей их предпринимательской деятельности. Проще говоря, ФОПовец, обязан платить 704 гривны, даже если не было никакой деятельности. После этого пошла волна массовой ликвидации спящих ФОПов.

Суть:
На рынке юруслуг много предложений по ликвидации ФОПов за сутки с ценой меньше одной тысячи гривен.


Однако многие не проводят полный цикл ликвидации, а ограничиваются регистрационной запись о прекращении деятельности физического лица предпринимателя в регистрационных органах и «забывают» подать необходимую отчетность в ГФС (самый сложный и трудоемкий процесс), из-за чего впоследствии имеют проблемы с налоговой.

Немного статистики:
На 30 января 2017 года полмиллиона ФОПов имеют налоговый долг, а именно: 1 556 491 000 гривен на общегосударственном уровне и 2 004 515 000 - местным бюджетам. 

Вывод:

Скупой платит дважды…

Пользуетесь услугами профессионалов (а не фирм однодневок, организованными студентами), не клюйте на дешевый ценник и будете спать спокойно. 
теги: ФОП, ликвидация, ликвидация ФОП, штрафы, закрыть ФОП, ЧП, закрыть ЧП, Фетисов, Денис Фетисов
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