Штрафы за нарушение трудового законодательства в 2017 году

Как получилось так, что проверяющих по вопросам соблюдения законодательства о труде выгоднее предать истязаниям (побоям та мордуванню укр.), чем не допустить к проверке в 2017 году?

И так, друзья, начнем с основ.

6 декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 5130 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины» - была увеличена минимальная заработная плата до 3200 гривен. Но критические и одновременно катастрофические для бизнеса изменения коснулись ст. 265 КЗоТ (трудового кодекса) - расширен перечень штрафов за нарушение трудового законодательства.

Пройдемся по штрафам:

320000 грн - недопуск государственного инспектора труда к проверке, в случае, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ (выплата зарплаты в конверте).

96 000 грн – за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта).

Оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы за полный день.

Выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ, НДФЛ и военного сбора.

32000 грн.- за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение . Несоблюдение минимальных государственных гарантий по оплате труда.

Несоблюдение гарантий для мобилизованных работников.

9600 грн.- нарушение сроков выплаты заработной платы, других выплат - более чем за 1 месяц.

Выплаты зарплаты не в полном объеме.

3200 грн . – нарушение других требований трудового законодательства.

Если посмотреть санкции (штрафы) по уголовным преступлениям, то может показаться проще и дешевле придать истязаниям (побоям та мордуванню укр.) самих проверяющих, чем не допустить их к проверке в 2017 году.

20400 грн - незаконное завладение транспортным средством.

8500 грн - самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

5100 грн - незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах.

3400 грн - незаконное проведение опытов над людьми.

1700 грн - нанесения легких телесных повреждений.

1700 грн - незаконное проникновение в жилище или другое владение.

1700 грн - кража, грабеж , мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

850 грн - умышленное легкое телесное повреждение, побои и истязания .

850 грн - принуждение женщины или мужчины к вступлению в половую связь естественным или неестественным способом лицом, от которого женщина или мужчина материально или служебно зависимы.





Интересный момент:

Согласно с уголовным кодексом, если санкция статьи предусматривает штраф в размере 170-250 т. грн, то это уголовное правонарушение (преступление) считается тяжким (напомню, что не допуск к проверки равен 320000 гривен).

Следовательно - нарушение трудового законодательства теперь можно практически приравнять к тяжким преступлениям.

И что бы логически завершить мой рассказ, необходимо ответить на вопрос: кто может проверить работодателя и применить к нему санкции?

инспекции по труду;

органы местного самоуправления;

фискальная служба (в части уплаты налогов).





Ну, а на все остальные вопросы ответит будущая судебная практика.