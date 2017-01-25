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Штрафы за нарушение трудового законодательства в 2017 году
25.01.2017 17:09
Как
получилось так, что проверяющих по вопросам соблюдения законодательства о труде выгоднее
предать истязаниям (побоям та мордуванню укр.), чем не допустить к проверке в
2017 году?
И так, друзья, начнем с основ.
6
декабря 2016 года Верховная Рада Украины приняла Закон № 5130 «О внесении
изменений к некоторым законодательным актам Украины» - была увеличена минимальная
заработная плата до 3200 гривен. Но критические и одновременно катастрофические для бизнеса изменения коснулись ст.
265 КЗоТ (трудового кодекса) - расширен
перечень штрафов за нарушение трудового законодательства.
Пройдемся
по штрафам:
320000 грн - недопуск государственного инспектора труда к проверке, в случае, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты ЕСВ (выплата зарплаты в конверте).
96 000 грн –
за каждого работника, в отношении которого
совершено нарушение.
Фактический допуск работника к работе без оформления
трудового договора (контракта).
Оформление
работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы за
полный день.
Выплату заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ, НДФЛ и военного сбора.
32000 грн.- за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение . Несоблюдение минимальных государственных гарантий по оплате труда.
Несоблюдение гарантий для мобилизованных работников.
9600 грн.-
нарушение
сроков выплаты заработной платы, других выплат - более чем за 1 месяц.
Выплаты зарплаты не в полном объеме.
3200 грн . – нарушение других требований трудового законодательства.
Если посмотреть санкции (штрафы) по уголовным преступлениям, то может показаться проще и дешевле придать истязаниям (побоям та мордуванню укр.) самих проверяющих, чем не допустить их к проверке в 2017 году.
20400 грн - незаконное завладение транспортным средством.
8500
грн -
самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.
5100
грн -
незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах.
3400
грн -
незаконное проведение опытов над людьми.
1700
грн - нанесения
легких телесных повреждений.
1700
грн -
незаконное проникновение в жилище или другое владение.
1700
грн - кража,
грабеж , мошенничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением.
850
грн - умышленное
легкое телесное повреждение, побои и истязания.
850
грн -
принуждение женщины или мужчины к вступлению в половую связь естественным или
неестественным способом лицом, от которого женщина или мужчина материально или
служебно зависимы.
Интересный момент:
Согласно с уголовным кодексом,
если санкция статьи предусматривает штраф в размере 170-250 т. грн, то это
уголовное правонарушение (преступление) считается тяжким (напомню, что не допуск к проверки равен 320000 гривен).
Следовательно - нарушение трудового законодательства теперь можно практически приравнять к тяжким преступлениям.
И что бы логически завершить мой рассказ, необходимо ответить на вопрос: кто может проверить работодателя и применить к нему санкции?
инспекции
по труду;
органы
местного самоуправления;
фискальная
служба (в части уплаты налогов).
Ну, а на все остальные вопросы ответит будущая судебная практика.
теги: ЕСВ, трудовой кодекс, кзпп, штрафы 2017, кзот, штрафы по трудовому, штраф есв, штраф за недопуск,
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