Минимальная зарплата в 2017 году - на руки будет не 3200, а 2500 грн

До повышения с каждой минимальной зарплаты приходилось отдавать 41,5% налогов: 22% в Пенсионный фонд (Единый социальный взнос), 18% - налог на доход физических лиц и 1,5% - военный сбор. По состоянию на декабрь 2016 года минимальная зарплата составляла 1600 гривен, а налоговая нагрузка - 664 гривны.

С 1 января 2017 года, в коэффициентах налоги остались прежними, но минимальная общая налоговая нагрузка на одного работника с трудовой книжкой составит 1184 грн. месяц.

То есть, 3200 - это сумма "грязными". И сумма на руки “чистыми” составит `2500 гривен.

По штрафам:

96 000 грн. - за каждого работника, который работает без оформления трудового договора + зп в конвертах.

320 000 грн. - за недопуск государственного инспектора труда к проверке.