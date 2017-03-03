Концепція реформування системи охорони здоров’я ДКВС

За останні два місяці смертність в установах нашої системи значно зросла. У порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік за два повних місяці цього року померло на 40 відсотків осіб більше (105 осіб), і це при тому, що динаміка хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз з кожним роком зменшується.





Звісно, що статистика летальних випадків, якою б вона не була, вбачає лише негативний присмак, утім аж така динаміка – повинна мати об’єктивне пояснення, і воно є.





Насамперед, хочеться розвіяти ті спекуляції, які сьогодні точаться у ЗМІ стосовно реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби та тих «нових» ініціатив, які нині лунають від інших інституцій. Відповідально наголошую, що саме Міністерством юстиції України ініційовано схвалення Концепції реформування системи охорони здоров’я ДКВС, яка і передбачає комплексний підхід, визначає проблематику та стратегію реформування, зокрема, і щодо передачі функцій надання медичної допомоги хворим в установах ДКВС від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я.





Про всі наші ініціативи та терміни їх реалізації чудово знають і в Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини, і в Генеральній прокуратурі, і в Міністерстві охорони здоров’я, адже представники цих інституцій не просто проінформовані, а беруть активну участь в обговоренні Концепції реформування та, власне, приймають колективне рішення.





Останній протокол робочої зустрічі щодо обговорення Концепції від 28-го лютого 2017-го року, де були присутніми представники зазначених відомств, свідчить про наступне: схвалити проект Концепції в цілому. А це означає, що кожен з представників погодився та підписався під тим, що питання передачі функцій Міністерству охорони здоров’я розглядатиметься після 2020 року, - на цьому наполягав саме представник МОЗу, оскільки Міністерство охорони здоров’я перебуває у стані реформування. Тому всі розмови стосовно негайної передачі функцій надання медичної допомоги хворим в установах ДКВС від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я є спекулятивними та безпідставними.





Тепер щодо динаміки летальних випадків…. Дійсно, на 40 відсотків кількість смертей збільшилася в установах ДКВС, і це не може нас тішити. Утім, цієї динаміки могло б і не бути, аби функціонувала Спеціальна лікарська комісія, яка б клопотала до суду щодо дострокового звільнення тих осіб, які перебувають у тяжкому стані. На жаль, наказ, який регламентує роботу Комісії, і досі не підписаний. Ось уже пішов третій місяць, як він знаходиться на підписі у Міністерстві охорони здоров’я.





Підсумовуючи вищевикладене, хотів би ще раз наголосити на тому, що реформа пенітенціарної системи, ініційована Міністром юстиції Павлом Петренком, триває, але не всі процеси залежать лише від нас.