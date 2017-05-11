ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ ЗАСЕДАТЬ

Есть такой замечательный Совет и при министерстве иностранных дел Украины. В темные времена правления Януковича, совет был абсолютно карманным и состоял из друзей-соратников одного функционера-предпринимателя. Злые языки поговаривали, что Совет особенной активностью не отличался, но его члены имели красивые визитки и удостоверения, а также с большим удовольствием посещали различные дипломатические рауты.





В 2015 году, согласно регламента, должны были состояться очередные перевыборы. К баллотированию допустили значительное количество людей. Большинство представленных ГО к внешней политике вообще никакого отношения не имели. Во время рейтингового голосования на учредительном собрании массовка по команде проголосовала за список "своих людей". Возникла потасовка и все закончилось тем, что министр состав Совета не утвердил.





В 2017 году события разворачивались несколько иначе. О формировании совета было объявлено публично, но вот о сроках подачи документов инициативная группа почему-то умолчала. Также на сайте Совета не было никакой контактной информации ответственных за проведение выборов лиц.





Следует сказать, что предыдущий глава и его соратники сумели подать свои документы вовремя (опыт аппаратных интриг не пропьешь), но все их кандидатуры были отклонены инициативной группой по причине наличия ошибок в представленных пакетах документов. Мои же документы даже не рассмотрели, т.к., вероятно, я их подал слишком поздно (повторюсь, что срок подачи документов на сайте МИД указан не был).





Таким образом на учредительном собрании Совета посторонние лица отсутствовали, что дало возможность утвердить представленные кандидатуры пакетом без рейтингового голосования, как говорится "без шума и пыли".





Справедливости ради нужно отметить, что в состав Совета вошли достойные люди. Эксперты-международники, журналисты, ученые. Уверен, что они будут хорошо работать и принесут пользу МИД и Украине. Но осадок от непрозрачности самой процедуры выборов остался и создается впечатление, что родной МИД по прежнему свято хранит свои кастовые традиции.