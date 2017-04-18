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Заборона продажу алкоголю у нічний час: правда чи міф?
18.04.2017 13:55
Насправді це і правда, і неправда
водночас.
Обмеження не скасоване – поки що.
Однак, на цьому тижні прийняте судове рішення, яке істотно наблизило скасування.
У вересні 2016 року Київська міська
рада заборонила продаж алкоголю із 23.00 до 10.00. Цікаво, що на той час уже
було рішення Верховного Суду України (обов’язкове для Київської міської ради),
яке забороняло міським радам накладати такі обмеження.
У справу втрутився Антимонопольний
комітет. 20 грудня 2016 року Київське відділення Антимонопольного комітету
України зобов’язало Київську міську раду скасувати рішення про обмеження
продажу алкоголю. В Антимонопольному комітеті вирішили, що таке обмеження
порушує конкурентне законодавство: встановлює не передбачену в законі заборону
та обмежує самостійність підприємств.
АК надав Київській міській раді місяць
на добровільне виконання свого рішення. Попри те, що воно є обов’язковим, Київська
міська рада рішення не виконала. Антимонопольний комітет звернувся до суду:
просив зобов’язати Київську міську раду виконати його рішення, тобто –
скасувати обмеження на продаж алкоголю у нічний час.
10 квітня 2017 року Господарський суд
міста Києва задовільнив позов Антимонопольного.
Втім, Київська міська рада за лічені
дні підготувала та подала апеляцію. Рішення суду ще не вступило в законну силу
та набере чинності після закінчення апеляційного перегляду. Це може зайняти ще
місяць-два.
Чи буде після цього знята заборона?
Ні. Рішення суду саме по собі не скасовує обмеження у продажі алкоголю, а
зобов’язує Київську міську раду це зробити. Втім, за невиконання рішення суду
передбачено кримінальну відповідальність. Тому навряд чи у Київській міській
раді захочуть ігнорувати судове рішення. А от прийняти нове рішення
аналогічного змісту – запросто. І рішення суду виконали і заборона залишилася.
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