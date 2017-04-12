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З дитиною за кордон: що робити, коли один із батьків проти?
12.04.2017 14:28
Той із батьків, хто хоче поїхати із дитиною за
кордон, має або взяти із собою другого із батьків, або отримати від нього
нотаріально посвідчену згоду. В іншому разі дитину просто не пропустять через
державний кордон України. Ні перше, ні друге не є проблемою, якщо між батьками
хороші стосунки. А як ні – доводиться звертатися до суду. Суд може надати
дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди другого із батьків.
Важливо правильно формулювати позовні вимоги.
Часто ображені мати чи батько просять суд надати дозвіл на виїзд до великої
кількості країн і упродовж тривалого періоду часу. У нашій практиці був
випадок, коли позивач просив суд надати дозвіл на виїзд трьох малолітніх дітей
без згоди батька до усіх країн Європейського Союзу, Туреччини та США на період
із 2015 по 2020 роки.
Судова практика послідовно вимагає від позивача
визначати одну країну і розумний часовий проміжок. До прикладу, правильно
сформульовані позовні вимоги – «дозвіл на виїзд до Угорщини у період із 01 по
30 червня 2017 року». Неправильно сформульовані позовні вимоги (кілька країн чи
тривалий період часу) є підставою для відмови у позові. При цьому навіть
прохання надати дозвіл на виїзд у дві країни часто призводить до відмови у
позові. Таким чином суди протистоять вивезенню одним із батьків дітей за кордон
на постійне місце проживання всупереч праву другого на участь у вихованні
дитини.
Втім, у цьому й проблема. Не секрет, що
закріплене у законі правило про розгляд цивільної справи «протягом розумного
строку, але не більше двох місяців» майже ніколи не виконується. Особливо
гостро ця проблема відчувається зараз, коли суди істотно недоукомплектовані.
Словом, справа про надання дозволу на виїзд дитини за кордон може розглядатися
півроку-рік лише в одній інстанції. Тому, якщо Ви запланували відпочинок із
дітьми за кордоном уже цього літа, а другий із батьків проти – марно сподіватися
встигнути отримати дозвіл через суд.
Як бачимо, отримання дозволу на виїзд дитини
через суд – складний процес. Він вимагає ретельного планування: треба визначити
конкретну країну і запланувати поїздку орієнтовно через півтора-, два роки.
Найкраще – домовлятися із другим із батьків. Принаймні, складність судової
процедури максимально сприяє тому, щоб цей шлях був найоптимальнішим.
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