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Теракт як «атвєтка»
30.06.2017 14:43
Сьогодні
у Франції лише захисні бар’єри біля мечеті врятували мусульман від наїзду
автомобіля. «Священна помста», яку сповідував терорист, що перебував за рулем,
не реалізувалась, а світ від ще одного теракту врятувала металева сітка. Але що
врятує Європу від продовження терористичної війни? Від епідемії помсти? Тим більше, що ідея про «атвєтку» вже засіла у головах європейців. Та й це - вже
не перший випадок, коли мирні мусульмани вимушені страждати від стереотипів про
«войовничий ісламізм». Всередині місяця аналогічна ситуація відбулась у Лондоні.
Але тоді інцидент був кривавішим – після служби у мечеті у результаті теракту загинуло
6 мусульман.
Коли
йдеться про помсту в Європі, ніхто не говорить про християнську традицію «підстав
іншу щоку». Та і взагалі про проблему чи можна захистити християнські цінності
християнськими методами. Тут інше. Просте завдання з непростими відповідями: чи
можна зупинити війну, якщо убивати мирних мешканців. Дійсно – частину можна
залякати. А ще – убиваючи мусульман можна їх переконувати у тому, що у
протистоянні Добра і Зла, їх Добро – це не Європа. Вона таврує та убиває
мусульман. Їх Добро – це ворог Європи - ісламський фундаменталізм. Тому кожне
вбивство мусульманина за релігійною ознакою зараз – це формування кадрового резерву
для Ісламської Держави.
На
жаль, проблема для мусульман не лише у побутових фобіях європейців. І не лише у
бажанні помсти. Проблема й у тому, що арабська зовнішність стає підставою для
посиленої поліцейської уваги. А це уже стереотип виведений на рівень державної
політики. І за таких умов подолати його буде досить складно.
Найбільша
біда будь-якої війни у тому, що у ній гинуть люди. Найбільша біда війни терористичної
у тому, що у ній гинуть мирні люди. І аборигени Європи, і прибулі стають
заручниками цієї війни. І одні, і другі – через переконання у своїй
виключності. І саме через виключність – будуються забори, створюються «місця
компактного проживання».
Тому
зупинити цю ворожнечу можна не шляхом зведення стін, які для глобалізованого
світу – ніщо, не шляхом переслідування мусульман. І точно – не шляхом помсти,
яка лише активізує ефект доміно і через декілька років уже ніхто не пам’ятатиме
хто був першим. Зупинити ворожнечу необхідно через пошук тих цінностей, що єднають
азіата та європейця, християнина та мусульманина. І звичайно, - шляхом зменшення
розриву між «золотим» мільярдом та рештою світу. Бо якщо не вирішити проблему війни,
проблему добробуту на Сході зараз, то не відомо, хто насправді – сирійці чи
французи – будуть жити у європейських гетто через 20-30 років.
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