Теракт як «атвєтка»

Сьогодні у Франції лише захисні бар’єри біля мечеті врятували мусульман від наїзду автомобіля. «Священна помста», яку сповідував терорист, що перебував за рулем, не реалізувалась, а світ від ще одного теракту врятувала металева сітка. Але що врятує Європу від продовження терористичної війни? Від епідемії помсти? Тим більше, що ідея про «атвєтку» вже засіла у головах європейців. Та й це - вже не перший випадок, коли мирні мусульмани вимушені страждати від стереотипів про «войовничий ісламізм». Всередині місяця аналогічна ситуація відбулась у Лондоні. Але тоді інцидент був кривавішим – після служби у мечеті у результаті теракту загинуло 6 мусульман.

Коли йдеться про помсту в Європі, ніхто не говорить про християнську традицію «підстав іншу щоку». Та і взагалі про проблему чи можна захистити християнські цінності християнськими методами. Тут інше. Просте завдання з непростими відповідями: чи можна зупинити війну, якщо убивати мирних мешканців. Дійсно – частину можна залякати. А ще – убиваючи мусульман можна їх переконувати у тому, що у протистоянні Добра і Зла, їх Добро – це не Європа. Вона таврує та убиває мусульман. Їх Добро – це ворог Європи - ісламський фундаменталізм. Тому кожне вбивство мусульманина за релігійною ознакою зараз – це формування кадрового резерву для Ісламської Держави.

На жаль, проблема для мусульман не лише у побутових фобіях європейців. І не лише у бажанні помсти. Проблема й у тому, що арабська зовнішність стає підставою для посиленої поліцейської уваги. А це уже стереотип виведений на рівень державної політики. І за таких умов подолати його буде досить складно.

Найбільша біда будь-якої війни у тому, що у ній гинуть люди. Найбільша біда війни терористичної у тому, що у ній гинуть мирні люди. І аборигени Європи, і прибулі стають заручниками цієї війни. І одні, і другі – через переконання у своїй виключності. І саме через виключність – будуються забори, створюються «місця компактного проживання».

Тому зупинити цю ворожнечу можна не шляхом зведення стін, які для глобалізованого світу – ніщо, не шляхом переслідування мусульман. І точно – не шляхом помсти, яка лише активізує ефект доміно і через декілька років уже ніхто не пам’ятатиме хто був першим. Зупинити ворожнечу необхідно через пошук тих цінностей, що єднають азіата та європейця, християнина та мусульманина. І звичайно, - шляхом зменшення розриву між «золотим» мільярдом та рештою світу. Бо якщо не вирішити проблему війни, проблему добробуту на Сході зараз, то не відомо, хто насправді – сирійці чи французи – будуть жити у європейських гетто через 20-30 років.