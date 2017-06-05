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Лондон. Ціннісні виклики тероризму.
05.06.2017 12:52
За
останні два тижні Велика Британії пережила другу серію терактів. Кому потрібно залякувати
Туманний Альбіон? І для чого така наполегливість?
Перше
– теракти відбулись одночасно, але із використанням умовно «нелетальних» та
«законних» засобів – ножів та автомобіля. Це говорить про те, що: а)
комунікативно ці теракти пов’язані, - тобто існує центр, який «успішно»
здійснює координацію; б) технічних можливостей здійснити теракт зразка
Манчестера у терористів уже немає. А потреба – не зважаючи на посилені засоби
безпеки – є.
Тому,
це – виклик для спецслужб. Бо – питання навіть не у тому, як складно
відслідкувати терористів-одинаків (хоча які вони одинаки?). Питання у іншому -–
проведення терористичного акту не вимагає значних фінансових вкладень. Більше
того, підготовка до нього відбувається в умовно правовому полі – авто було
орендовано, вибухівка не застосовувалась. Тому питання не в контролі над чимось
нелегальним. Питання у контролі над легальним. І над – комунікаціями.
Про
що це говорить? Про те, що перед західними демократіями постав виклик: або
право на вільне спілкування та пересування, або тотальний контроль спецслужб
над усім, що раніше вважалось особистим. Куди повернуть держави – питання
громадської думки. А висловити цю думку можна де? Правильно, на виборах. Які у
Британії відбудуться 8 червня. А потім парламентські у Франції – 11 та 18
червня. Тому не будемо виключати, що наступного тижня терористи перенесуть свою
активність через Ла Манш.
Друге
– терористи стимулюють до порушення політкоректності. Умовно кажучи – контролю
всіх «нехристів» на предмет екстремізму. Звичайно, це цивілізаційний виклик, і
якщо влада обере його, це призведе до непоправних наслідків. І кордони створяться
не лише між Європою та Азією, а й усередині країн, створюючи повністю
ізольовані «гетто», країну в країні. А це - ефект доміно. Бо не лише ускладнить
інтеграцію «інших» громадян у європейське суспільство, але дасть можливість цим
«іншим» зрозуміти, що вони є другорядними для країни проживання.
І
якщо Британія чи Європа в цілому переступить через принципи гуманності, якщо
вона підіграє тому чого добиваються терористи, то і конфлікт у світі перестане
бути цивілізаційним, тобто - конфліктом ідей та цінностей. Він стане конфліктом
символів, коли після перемоги однієї зі сторін просто змінюється прапор над
країною. А це – крах для європейських цінностей, які лишаються демократичними
та гуманними. А тому і крах для тих країн, для яких ці цінності дороговказ,
напрямок руху.
Третє
– теракти найболючіші для жителів країн так званого «золотого мільярду». Минулого
тижня в Афганістані загинуло в рази більше людей, ніж у Лондоні. Але емоційний
ефект у світі від цього був значно нижче. І це ще один виклик світові.
Демонструючи свої багатства, Захід забуває, що чотири п’ятих людства живуть в
рази бідніше за них. І своєю бідністю – прямо (викачка ресурсів) чи опосередковано
(злидні у країні на фоні демонстрації багатства Європи чи Північної Америки) вони
завдячують Заходові. Це не може не дратувати. І не треба дивуватись, що мільйони
намагаються переїхати до багатших країн, а сотні чи тисячі – помститись за
власне зубожіння.
Ворожнеча
між світом європейським та ісламським загострюється штучним шляхом. Але
зупинити цю ворожнечу можна не шляхом зведення стін (для сучасного
глобалізованого світу, межі – це ніщо), не шляхом тотального переслідування
мусульман (бо це кадрова допомога Ісламській державі). А шляхом відстоювання
своїх цінностей, і – шляхом зменшення розриву між «золотим» мільярдом та рештою
світу.
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