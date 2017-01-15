Соцпакет – 2016. Результаты опроса

Консалтинговая компания «Навигатор» в конце 2016 г. провела очередной опрос на своем сайте с целью выяснить, из чего состоит «социальный пакет» на предприятиях Украины и какие компенсации наиболее популярны.



Был задан такой вопрос:

Что входит в ваш соцпакет?

Что, кроме зарплаты, Ваша компания дополнительно вам оплачивает?

Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов из предложенных ответов, предложить свой вариант или ответить «Ничего, кроме зарплаты».

В опросе приняли участие 196 человек.

Вот результаты опроса за период с 20 ноября по 31 декабря 2016 г.

В скобках указаны результаты аналогичного опроса в 2013 году.



1. (3) Медицинское страхование: 36,73% (32%)

2. (1) Мобильная связь: 35,71% (56,00%)

3. (2) Тренинги и семинары: 34,69% (41,33%)

4. (8) Ничего, кроме зарплаты: 25,51% (22,67%)

5. (5) Подарки к праздникам: 22,45% (24%)

6. (6) Питание на работе: 20,41% (24%)

7. (4) Декретный отпуск: 19,39% (25,33%)

8. (9) Страхование жизни: 16,83% (14,67%)

9. (13) Проезд на работу (или с работы): 16,33% (10,67%)

10. (7) Занятия спортом: 13,27% (22,67%)

11. (12) Дополнительный отпуск: 11,22% (10,67%)

12. (15) Аренда жилья: 11,10% (5,33%)

13. (17) Служебный автомобиль: 9,18% (5,33%)

14. (11) Оплата отдыха турпутевок: 7,14% (10,67%)

15. (10) Льготные займы у предприятия: 6,22% (12%)

16. (14) Доп. образование (долговременное): 6,12% (9,33%)

17. (18) Негосударственное пенсионное страхование: 5,10% (4%)

18. (16) Затраты на личное авто: 2,04% (5,33%)

Общая сумма ответов превышает 100%, поскольку можно было давать несколько вариантов ответа.



По сравнению с аналогичным опросом 2013 года можно сделать некоторые выводы:

Популярность различных компенсаций (места в рейтинге) изменилась незначительно;

Четверть наших респондентов не получает от своего работодателя никаких дополнительных «пряников», о чем говорит 25,51% ответов «ничего, кроме зарплаты»;

Работодатели стали чаще предлагать сотрудникам медицинское страхование, оплачивать проезд на работу и аренду жилья (следствие повышенной миграции людей в последние 2 года), а также предоставлять служебный автомобиль.

В то же время стали меньше оплачивать мобильную связь (?), реже организовывать тренинги, оплачивать декретный отпуск (наверное, естественные причины), занятия спортом и дополнительное образование, меньше платить за турпутевки и давать взаймы.