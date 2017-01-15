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Соцпакет – 2016. Результаты опроса
15.01.2017 21:00
Консалтинговая компания
«Навигатор» в конце 2016 г. провела очередной опрос на своем сайте с целью
выяснить, из чего состоит «социальный пакет» на предприятиях Украины и какие
компенсации наиболее популярны.
Респондентам предлагалось
выбрать несколько вариантов из предложенных ответов, предложить свой вариант
или ответить «Ничего, кроме зарплаты».
2. (1) Мобильная связь: 35,71% (56,00%)
3. (2) Тренинги и семинары: 34,69% (41,33%)
4. (8) Ничего, кроме зарплаты: 25,51% (22,67%)
5. (5) Подарки к праздникам: 22,45% (24%)
6. (6) Питание на работе: 20,41% (24%)
7. (4) Декретный отпуск: 19,39% (25,33%)
8. (9) Страхование жизни: 16,83% (14,67%)
9. (13) Проезд на работу (или с работы): 16,33% (10,67%)
10. (7) Занятия спортом: 13,27% (22,67%)
11. (12) Дополнительный отпуск: 11,22% (10,67%)
12. (15) Аренда жилья: 11,10% (5,33%)
13. (17) Служебный автомобиль: 9,18% (5,33%)
14. (11) Оплата отдыха турпутевок: 7,14% (10,67%)
15. (10) Льготные займы у предприятия: 6,22% (12%)
16. (14) Доп. образование (долговременное): 6,12% (9,33%)
17. (18) Негосударственное пенсионное страхование: 5,10% (4%)
18. (16) Затраты на личное авто: 2,04% (5,33%)
Общая сумма ответов превышает 100%, поскольку можно было давать несколько вариантов ответа.
Популярность различных компенсаций (места в рейтинге) изменилась незначительно;
Четверть наших респондентов не получает от своего работодателя никаких дополнительных «пряников», о чем говорит 25,51% ответов «ничего, кроме зарплаты»;
Работодатели стали чаще предлагать сотрудникам медицинское страхование, оплачивать проезд на работу и аренду жилья (следствие повышенной миграции людей в последние 2 года), а также предоставлять служебный автомобиль.
В то же время стали меньше оплачивать мобильную связь (?), реже организовывать тренинги, оплачивать декретный отпуск (наверное, естественные причины), занятия спортом и дополнительное образование, меньше платить за турпутевки и давать взаймы.
теги: работа, зарплата, соцпакет, опрос, персонал, работодатели, компании, льготы и компенсации
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