Новый политический сезон Украины

Истеблишмент хочет наживаться по-старому, а МВФ заставляет его жить по-новому.

Начну с положительного — ЭКОНОМИКА.

Продолжается рост золотовалютных резервов Украины. Это говорит о том, что курс гривны останется стабильным. Экономическое оживление в Украине, пускай и незначительное, будет продолжаться.

С декабря 2016-го года по август 2017-го золотовалютные резервы увеличились на 2 млрд. долларов. Нацбанк ожидает, что в конце этого года они должны вырасти ещё на 4 млрд. и составить общую сумму в 21,1 млрд. долларов США. Если ожидания Нацбанка оправдаются, то в 2018-м году золотовалютные резервы вырастут до 26,2 млрд., а это уровень 2013-2014-го годов, до провального кризисного спада.

ПОЛИТИКА.

Здесь два долгоиграющих положительных тренда. Отдаление от России и движение в сторону развитого мира и европейских ценностей. И реформы Международного валютного фонда, которые заставляют Украину двигаться в фарватере мировой экономики. Вот, пожалуй, и всё. И оба тренда происходят только благодаря усилиям Запада.

Украинские политические бренды толкутся на месте с идеологической точки зрения. Борьба с коррупцией, продажа/непродажа земли сельскохозяйственного назначения, и так, по мелочи. Всё это вы уже слышали и видели. Что бы они делали без программы реформ, навязанной международным финансовым институтом, смешно представить.

Постепенно, благодаря либеральным реформам МВФ, перекрываются привычные для госчиновников «кормушки»: это и заработок на возврате НДС, и возможность наживаться на воровстве газа, афёры в банковской системе, валютные махинации. «Хапать» становиться нечего. МВФ заставляет играть большую политику Украины в «горячие стулья»: с каждым новым раундом реформ «стульев» становится всё меньше, сесть получается не у всех чиновников, но пока есть, что делить, бег вокруг продолжается. Чиновник становится слабее, и это очень положительный момент для оздоровления экономики. Конечно, хотелось бы, чтобы процессы либерализации происходили быстрее.

В закулисной политической борьбе Украины ключевая цель та же — медиа. Новые-старые силы борются за новые-старые медийные ресурсы. Появление «нового» телеканала «Прямой» со старыми лицами Киселёва, Ганопольского, Яценюка и прочих говорит о том, что в медиа тоже никаких принципиальных изменений не происходит. Очередная перестановка местами кадров с той же редакторской политикой и теми же собственниками, которые её заказывают.

В новом политическом сезоне граждане Украины будут наблюдать новые скандалы, «подсиживания», разоблачения и компроматы. Мышиная возня, тщательно «обсасываемая» по «ящику», не помогает экономике развиваться и не решает ваших проблем.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И КРЕАТИВНОМУ КЛАССУ я бы рекомендовал взять паузу на этот период. Это время для переосмысления задач и возможностей, для корректировки целей, разработки стратегий, обучения, создания новых контактов. Двигаться к новым горизонтам, «нырять» в проекты нужно с большой осторожностью.

ЗАДАЧИ ПАРТИИ «5.10» в новом политическом сезоне — просветительская работа и освобождение граждан Украины от экономических иллюзий.

Это трудоёмкий и долгий процесс, потому что принципы свободы и равенства возможностей гораздо легче распространять в развитых обществах, где человек не испытывает нужды, не боится бедности и имеет достаточное самоуважение, чтобы требовать соблюдения своих прав и комфорта. В нашей же ситуации либертарианские утверждения вызывают массу споров и негатива. Просто повторяйте, что единственный идеологический проект выхода из нищеты — это система «5.10 ».

«Пятидесятники» должны с пониманием и терпением относиться к тем, кто верит в государственный протекционизм. Извращённое, рабское сознание, взращиваемое десятилетиями в СССР, лечится так же, десятилетиями. Люди отзомбированы телевидением, унижены отношением к себе государства, демотивированы постоянными «нельзя». Для многих ответственность и самодисциплина являются синонимами хаоса и анархии.

Либертарианство — это философия будущего. Поэтому, рано или поздно, самостоятельно или с помощью западных институтов, население Украины придёт к осознанию того факта, что практически все сферы жизнедеятельности могут работать самостоятельно, без государственного регулирования.

Люди поймут, что ни новые лица, ни борьба с коррупцией не приносят ожидаемых результатов. Нужно начинать с экономики, а точнее, с освобождения самих себя от запретов и поборов.