$2500 в месяц за евроинтеграцию

На днях был утверждён следующий этап реформы государственного управления. Её суть заключается в создании в министерствах новых структурных подразделений: директората политики, директората стратегического планирования и директората евроинтеграции. А также в наборе кадров в эти подразделения с помощью открытого конкурса.

Как сказал министр Кабмина Александр Саенко , «нові посади — це шанс кожного справжнього фахівця ззовні або зсередини чинної держслужби реалізувати свій потенціал за гідну ринкову зарплату».

Что подразумевается под «достойной рыночной зарплатой» уточнил глава нацагентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко. Это 50-70 тысяч гривен в месяц.

Поэтому, если вы — «настоящий специалист», поспешите подать документы для участия в конкурсе. Чтобы трудоустроить ещё несколько десятков-сотен чиновников, в сентябре будет запущен специальный сайт.

Украинская служба BBC сообщает, что финансирование реформы сферы госуправления частично проводит Евросоюз. В течение 2017-2020 годов он выделяет на это 100 миллионов долларов.

На фоне нищего населения Украины, стариков, получающих нищенские пенсии, эта реформа… Не буду дальше продолжать, это и так всем понятно. Даже не стану вспоминать тот факт, что «высококлассные иностранные специалисты» с высочайшими зарплатами так и не оправдали народных ожиданий. Важно понять следующее: точечные удары по коррумпированной и устаревшей системе госуправления малоэффективны.

Выборочное повышение зарплат в министерствах приведёт к дискредитации одних госслужащих и неэффективности других. Как это происходит, мы уже видели на примере НАЗК и Генпрокуратуры (в Национальном агентстве предотвращения коррупции зарплаты выше, чем в Прокуратуре; правоохранительная система в целом эффективна настолько же, как и до создания НАЗК). Борьба с коррупцией привела к тому, что Украина в 2017-м году стала первой страной по коррумпированности среди 41-го государства, хотя годом ранее занимала 7-е место. Коррупция стала более изощрённой и цепкой, потому что не был уничтожен её причина, её питательная среда — сама возможность использовать власть в личных целях.

Рано или поздно коррупция захлестнёт новых специалистов в министерствах, запачкав их той же общей порукой, тем же договорняком, в которых по уши измазаны старые кадры. Даже с зарплатой в $3000 всё равно существует соблазн получить миллион наличкой. Особенно, когда все прекрасно понимают, это «хлебное место» временное, потому что в Украине такие зарплаты долго получают только директора госпредприятий, их замы и помощники, и топ-менеджмент, работающий на иностранных работодателей.

В стратегическом отношении внедрение свежих кадров в министерства — это неплохо. Власть прекращает быть монолитной и закрытой системой, а значит, люди смогут увидеть её абсурдность и дисфункциональность. Но это только при условии, что новые кадры будут действительно новыми. Потому что первыми подадут документы на участие в конкурсе дети и ближайшие родственники министерских чиновников. Им подскажут, как правильно написать и с какой пометкой отправить. Украина остаётся государством, живущим по двойным стандартам.

Да, определённый раздрай и раскол в работу министерств свежие кадры внесут. Да, наверное, молодые, активные, амбициозные специалисты, ничего толком не знающие о прогнившей системе, в которую они попали, будут на первых порах пытаться честно и с полной отдачей выполнять свои функции. Но они тут же столкнутся со старыми кадрами, которые будут с завистью и ненавистью тупиковать их работу. «Пришла какая-то соплячка с высокой зарплатой, и будет мне указывать, как работать и что делать! Мне, которая отдала министерству двадцать лет жизни, получая копеечную зарплату!» Но эти же столкновения и будут «выбрасывать» наружу информацию о том, что на самом деле происходит в министерствах. Возможно, именно в этом заключается логика Евросоюза. Создать общественный резонанс и разобраться, что на самом деле происходит внутри системы госуправления Украины.