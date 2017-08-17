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Трамп опасается жертв, а не Ким Чем Ына
17.08.2017 10:35
Заглянем в историю и, что важнее, в биографию лидеров КНДР.
Ким Чен Ын, Председатель Государственного совета КНДР, родился и вырос в семье тоталитарных диктаторов. Его отец, Ким Чен Ир безраздельно правил Кореей с 1991-го по 2011-й год. Его дед, Ким Ир Сен, названный «Вечным президентом» и «Великим вождём» Кореи, стоял во главе страны ещё до образования КНДР, с 1946-го года. Теперь задайте себе вопрос, что в голове у этого тридцатилетнего человека, Ким Чен Ына, который рос в иллюзии непобедимости, всемогущества и постоянной «показухи»?..
Ким Чен Ын — типичный «золотой помидор», избалованный ребёнок. Для него политика КНДР — очередная игра, в которой ему дозволено делать всё что угодно. Он возомнил, что может с кем-то воевать, потому что уверен: что бы он ни сделал, ему ни за это ничего не будет.
КНДР — «киношная» страна, а всё её население — это актёры второго плана, играющие счастливых корейцев. А кто отказывается играть, того убивают.
В КНДР всё постановочное, начиная от обучения в школе, государственных парадов, и заканчивая военными «учениями» и внешней политикой. Северная Корея настолько заигралась в демонстрацию своей успешности, в поддержание коммунистической тоталитарной иллюзии, что потеряла связь с реальностью. Им кажется, что они действительно могут править миром.
Официальный Вашингтон опасается лишь одного, что Ким Чен Ын окажется настолько неадекватным, что США придётся силовым методом возвращать эту маленькую страну в реальный мир. Конечно, тратить свои ресурсы на это Америка не хочет. Да и случайные смерти в этой большой игре маленького мальчика никому не нужны. А жертв в случае эскалации конфликта будет много в самой Корее. Людям промывали мозги на протяжении трёх поколений. Корейцы будут бороться за свою иллюзию великой КНДР до последнего, на «прозрение» потребуется десять, а то и двадцать лет.
Заявления Дональда Трампа о том, что США готовы ответить «огнём и яростью», судя по всему, являются подготовкой общественного мнения к тому, что после очередного запуска ракет КНДР место их запуска будет уничтожено. Обычно США используют точечные удары в подобного рода конфликтах, предупреждая о своих намерениях и стараясь избежать жертв. Применять силу в КНДР, или нет — трудная дилемма для Америки. С одной стороны, нужно осадить заигравшегося Ким Чем Ына, с другой стороны, никому не выгодно, чтобы президента США обвиняли в смертях.
Если будет выбран всё-таки силовой вариант, сначала Вашингтон разбомбит все опасные военные объекты КНДР, а полномасштабное вторжение, если оно вообще будет, американцы предоставят Китаю, Южной Корее или Японии. Для Вашингтона отношения с КНДР — возможность ослабить позиции Москвы и Пекина. Стратегического интереса территория КНДР для США не представляет.
Ну, а по поводу того, что ракетные двигатели украинского производства, были куплены КНДР на «чёрном» рынке, думаю, это вброс Кремля. Потому что когда собственных успехов нет, нужно кого-нибудь «замазать» в грязном скандале, чтобы на чужом фоне возвыситься.
теги: геннадий балашов, кндр, корея, трамп, ракетный скандал, ким чен ын, новости мир, новини, третья мировая война, сша корея, ракеты украина, политика
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