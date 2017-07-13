Иммиграция: топ-10 городов

Куда ехать за заработком?

Выбирайте самостоятельно. Ориентируйтесь только на статистику.

Меньше слушайте людей, которые уже иммигрировали и находятся где-то в Польше, Чехии, Германии, Испании, США, или любой другой точке земного шара. Проблемы с языком, поиском жилья и заработка, запасами денег у вас возникнут в любом случае, как бы тщательно вы ни готовились к переезду. Говорят, переезд хуже пожара. Стрессы, чувство ответственности за сделанный выбор, переживания, страхи, форс-мажоры…

Да, иммиграция — это, как пожар, так какая разница, как именно гореть?! Ищите пожар побольше! Выбирайте крупнейшие мегаполисы мира.

Чтобы переезд дался легко, он должен стать увлекательным квестом, авантюрой, игрой, в которой вам придётся рискнуть, напрячь все свои силы, чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться, получить опыт, увидеть, чего вы стоите на деле. Чем больше будет «стол» для этой игры, чем масштабнее «игровое поле», тем больше у вас будет ходов.

Как выбрать страну и город?

Google --> Самые быстро растущие города мира.

Google --> Самые густонаселённые города мира.

Вы найдёте много разных рейтингов и демографических исследований, результаты будут отличаться друг от друга. Ориентируйтесь на прирост населения за последние 10-20 лет. Если вы видите, что количество населения неуклонно, год за годом увеличивается, значит, в этом городе есть деньги и возможности.

В списке могут оказаться такие города, которые вы ещё не встречали в блогах иммигрантов или статьях об иммиграции. Например : Бангалор — 9,81 млн. чел., годовой прирост +3,64% (Индия); Сучжоу — 5,25 млн. чел., годовой прирост +5,57% (Китай). Даже если мегаполис находится в неблагополучной азиатской стране, потенциал этих городов всё равно более высокий, чем у тех городов, чья численность населения остаётся прежней. Естественный прирост людей является косвенным свидетельством роста экономики.

Рекомендую для переезда: Стокгольм (Швеция), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Лондон (Англия), Хельсинки (Финляндия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Брюссель (Бельгия).

Изучайте специализацию городов, определите, это торговый, производственный или туристический центр. Есть города, которые специализируются на выпуске определённого вида продукции, инновационных технологиях, предоставлении финансовых или другого вида услуг.

Когда вы начнёте изучать цены в выбранном городе, ваша задача может показаться вам невыполнимой — слишком дорогая аренда, чересчур высокие ежемесячные расходы. Но учитывайте, что платежеспособность населения там также в разы выше. Больше денег, больше возможностей, особенно, если переедете в самый центр густонаселённого растущего мегаполиса. В Копенгагене даже сантехник или официант будет зарабатывать больше, чем в Польше. Выбирайте самое лучшее и самое дорогое.

На отдыхе в Вене я встретил супружескую пару. Они переехали в Австрию из Киева по приглашению на работу от местной компании. Их мечта жить в центре пышной, постимперской Вены казалась безумной. Но они нашли в себе смелость поставить задачу и способ перебраться в эту обеспеченную страну и теперь обитают в историческом центре столицы, пускай в небольшой, но уютной квартире, которую им снимает работодатель.

Не ограничивайте себя рамками дешёвых городов. Многие сейчас отправляются в Польшу, Чехию, Болгарию исключительно из-за того, что, как им кажется, там легче устроиться на работу. Но там, поверьте, сложности трудоустройства такие же, как и в самых богатых городах мира, а вот доходы значительно ниже.

Украинским иммигрантам нужно учиться у сирийских беженцев. Как бы мы ни относились к проблемам Сирии, но обратите внимание, в какие страны бегут обездоленные, несчастные сирийцы: Германия, Франция, Бельгия… Такое впечатление, что сирийские беженцы гуглят перед тем, как бежать из своей страны, поражённой гражданской войной.

Великолепной стартовой площадкой для зарабатывания денег в Украине может стать Киев. Столица, в отличие от остальной Украины, растёт и развивается. Ради интереса статистика: численность постоянного населения Киева состоянием на 1945 год — 472 тыс. человек, 1959 год — 1 млн. 104 тыс. человек, 1979 год — 2 млн. 143 тыс. человек, 2001 год — 2 млн. 567 тыс. человек, 2016 год — 2 млн. 927 тыс. человек. Как видите, какие бы экономические трудности нас не преследовали, административный, политический и культурный центр привлекает людей. Только представьте себе, какой поток денег и людей открылся бы, если бы Украина поставила себе целью стать выгодным местом для жизни и работы 5.10. Граждане Украины на правах хозяев своей земли принимали бы приезжих и не искали бы заработка в странах ближнего и дальнего зарубежья.



