Польша и новая империя ЕС

Польша сделала «ход конём» и стала первой страной ЕС, разрешившей украинцам официальное трудоустройство без виз.

К чему это приведёт, очевидно. Украина потеряет часть работоспособного населения из-за массового оттока, а Польша закроет (частично или полностью) свою потребность в низкооплачиваемой рабсиле.

Основным ресурсом для кормёжки стареющего населения Польши, для наполнения опустошённых территорий, откуда съехали поляки, переезжая в поисках заработка в более развитые европейские страны, становится дешёвая рабочая сила из Украины. Вся Европа заинтересована в низкоквалифицированной рабсиле из менее благополучных стран, потому что население — это важный стратегический и экономический фактор развития государства. Это ценность, в которой заинтересованы развитые страны, неограниченные территорией.

На протяжении всей истории человечества успешные страны, регионы, отдельные города, полисы становились центром притяжения иммиграционного населения и трудовых ресурсов. Простой закон геополитики. Люди стремятся в те государства, где им выгодно и комфортно, а государства, в свою очередь, привлекают на свои территории человеческие массы, чтобы усилить потенциал.

Римская империя, к примеру, щедро наделяла своим гражданством все завоёванные народы, от Иудеи до Британии. Расширяя свои владения, Рим обязывал каждый город, каждого нового гражданина империи подчиняться римским законам и работать во благо империи. Евросоюз как сверхновая империя делает то же самое, — он высасывает человеческие ресурсы из слабых стран с глупой властью. Когда-то такой страной была Польша. Теперь черёд Украины.

Что произойдёт в Польше в результате притока иммигрантов из Украины? Недвижимость вырастет в цене, подорожает жильё и земля, благосостояние поляков улучшится, потому что в бюджет прибудут новые деньги. Самый главный урок, который должна извлечь Украина, постепенно теряющая трудовые ресурсы, это то, что страны с либеральными ценностями, у которых больше свободы и процветания, процветают.

Сегодня уже все города-миллионники Украины имеют отрицательное значение роста населения. Люди отсюда бегут. От Львова до Харькова, от Чернигова до Одессы — везде минус. Только Киев стоит особняком посреди 42-миллионой нищающей сельскохозяйственной страны из-за своего исключительного статуса. Столица, как огромный финансово-экономический пылесос, всасывает самых способных людей со всех регионов. Но когда есть выбор — Киев или Европа, выбор очевиден. Люди бегут в Польшу, Чехию, Италию, Германию (и т.д.) от тупой власти, драконовских налогов, дебильных условий ведения бизнеса, крошечных пенсий, постоянного политического кризиса… Потому что украинцы, как и любая другая нация, хотят жить, а не выживать.

Чтобы процветала торговля, развивались наука и культура, Рим вовлекал на свою орбиту как можно больше территорий и людей, в следствие этого недвижимость Рима, его ремёсла, товары росли в цене. Римские цезари и сенаторы славились своими несметными сокровищами, в частности, недвижимостью, которую они сдавали в аренду германцам, франкам, италикам и другим приезжим состоятельным людям.

Украине нужно втягивать на свою территорию огромное количество блестящих мозгов, работящих рук, «белых» и «синих» воротничков с одной целью — дать возможность зарабатывать деньги абсолютно всем. Самые лучшие свободные условия для торговли. Так было в Римской империи, Америке XVIII столетия, Сингапуре, эмирате Дубай, Голландии; так было во всех странах, ставших состоятельными. Украинцам пора задуматься, что система «5.10 » — единственный выход из нищеты.

Когда мне задают вопрос, куда бы вы переехали с семьёй с целью преуспеть, я отвечаю, туда, где живут самые богатые и свободные люди мира. Критерий поиска простой — прирост населения определённого города за последнее десятилетие. Если население растёт, значит, на этой территории происходит чудо зарабатывания денег. На сегодняшний день это такие города, как Стокгольм (Швеция), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Лондон (Англия), Хельсинки (Финляндия), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Брюссель (Бельгия).



