В защиту Розенблата

«Солнце, у нас такая жизнь, .., с этой дебильной страной»

Борислав Розенблат, народный депутат (БПП)

Практически крик души… Какие честные и душевные слова, сказанные за рюмкой чая агенту «Катерине», которая была внедрена в его окружение, чтобы соблазнить какой-то взяткой.

Почему мы, украинцы, прекрасно понимающие, в каких тяжёлых условиях живём, так переполошились из-за слов Розенблата? Что именно вызвало такой вал осуждения?

Что так возмутило генпрокурора Юрия Луценко в словах Розенблата во время заседания комитета Верховной Рады, посвящённому снятию депутатской неприкосновенности с Розенблата? Разве не в этой стране Луценко «взлетал» до министерского кресла и «падал» до положения тюремного заключённого?..

Мы все живём в этом дебилизме каждый день, и это нужно признать.

Розенблат соучаствует в незаконных/полузаконных схемах, пользуется мандатом избранника народа в своих корыстных целях, но кто из депутатов этого не делает? Перед кем он должен стесняться, перед Мосийчуком, перед депутатами БПП, «Батькивщины», «Народного фронта»?.. Быть коррупционером среди коррупционеров не стыдно.

Забавно то, что ответ Луценко прозвучал днём ранее от депутата Андрея Лозового. На обвинения генпрокурора в незаконном обогащении он спросил, откуда у самого Юрия Витальевича указанные в декларации сокровища, почему он оформил дом на тестя, откуда у него драгоценности, ведь он также, как и Лозовой, не занимался предпринимательской деятельностью. Разговор слепого с глухим. Все про всех всё знают, но при этом отрицают очевидные вещи и продолжают играть святош, наигранно обижаясь на слова про дебильную страну.

Мы, конечно же, не дебильная страна, просто у нас низкие доходы и высокие цены. Мы не дебильное государство, просто наш президент — олигарх, прячет деньги в офшорах и владеет СМИ. У нас не дебильная страна, просто у нас такие таможенные пошлины, что приходится платить за автомобиль в разы дороже, чем в Европе или США. Мы не дебилы, и у нас не дебильные законы, поэтому нам так сложно разрешить самим себе продавать земли сельскохозяйственного назначения. Мы, безусловно, не дебилы, когда смотрим по телевизору, как казнокрады объявляют войну коррупции. Мы не дебилы, когда ждём, что в Украину придут иностранные инвестиции при таких налогах и законах. Мы совершенно не дебилы, отдавая из своего кармана по 20% НДС с каждого чека. Мы не дебильное государство, у нас просто власть такая. Мы очень умные, только почему-то живём бедно и бесправно…

Розенблат виноват только в том, что эта запись была сделана и попала на стол генпрокурора.

Если бы вы послушали, записали и выложили слова, которые говорят президент, премьер, министры, прокуроры, судьи, депутаты про народ, избирателей, свой округ, у вас бы волосы на голове зашевелились. После выпивки весь этот телевизионный пафос вместе с патриотическим налётом исчезает, и на их место приходит прагматичная, ничтожная личность, нацеленная на свою личную наживу. Но беда даже не в этом, а в том, что все врут про любовь к стране, а капиталы выводят в Европу и США. Мы не дебилы, дебилы не мы.

Часто общаюсь с истеблишментом про либертарианство и «5.10», сидя в каком-нибудь кафе или ресторане. Депутаты Верховной Рады и участливо говорят мне: «Геннадий, вы что не понимаете, в какой дебильной стране мы живём?» Они называют Украину территорией, а не страной; территорией, которую населяют дебилы, которыми приходится манипулировать, потому что они настолько глупы, что сами ни на что не способны. Депутаты не то что не верят в страну или реформы, они воинственно презирают народ, который уговаривают голосовать за себя на каждых выборах. А народ, в свою очередь, считает дебилами депутатов. В каждой квартире, в каждой хате, в каждой семье вы услышите про дебильную власть и дебилов-политиков. Но как назвать людей, выбравших власть дебилов, зная, что это дебилы? Разве умный, свободолюбивый человек не поинтересуется программой, личностью, прошлым политика?.. Но мы, дебилы, выбираем только дебилов.

А как звучит приветствие «Слава Украине! Героям Слава!» посреди тотальной нищеты, в стране, где процветает дешёвая проституция. Мы находимся не снаружи дебилизма, а внутри, мы — часть этого дебилизма, часть коррупционной экосистемы. Нам придётся меняться, менять Украину и самих себя.

Все глобальные, самые важные перемены начинаются с того, когда ты меняешь самого себя. С откровенного признания, да я живу в дебильной стране, по дебильным законам, мною правят дебильные правители, и поэтому я и сам дебил. Я должен признать, часто чувствую себя дебилом, потому что, находясь в центре страны, в правительственном квартале Киеве, ничего не могу изменить. Но мы в состоянии понять, что единственный выход из нищеты и дебилизма - это система «5.10 ».



