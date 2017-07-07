График экономического роста Украины

Какой будет экономика Украины в 2022 году? На что стоит ориентироваться? Продолжаем анализировать тенденции.

В период с 2016-го по 2022-й год гривна будет более-менее стабильной. Возможны лишь незначительные колебания в пределах 27,29-28,91 гривен за доллар США. Также в этот отрезок времени будут увеличиваться золотовалютные резервы Украины. По нашим расчётам в 2022-м году они достигнут уровня 105 миллиардов долларов. Сейчас в это трудно поверить, ведь ещё в 2015-м году золотовалютный запас составлял 7,53 миллиардов долларов. Но давайте вспомним рост, который мы наблюдали на протяжении 2002-2008 годов, когда золотовалютный запас увеличился в десять раз. Внутренний валовой продукт Украины (сумма всех произведённых и проданных товаров и услуг за год) также будет расти, и с 83,55 миллиардов долларов в 2016-м году достигнет 316,53 миллиардов в 2022-м.

Сегодня этот прогноз может показаться чересчур оптимистичным. Но если смотреть на цифры не с точки зрения простого обывателя, а применяя логику экономических процессов, прогноз не выглядит таким нереальным. У экономических процессов есть определённая цикличность. На данном графике мы наблюдаем среднесрочные циклы в 6-13 лет.

Объём денег в экономике Украины наращивается. И если дела пойдут так же хорошо, как в 2002-м году, вскоре мы увидим четырёхкратный рост экономики.

Сохраните себе или распечатайте график и сверяйтесь. Если я прав, мы находимся в начале очередного периода роста экономики.