Гамбургский счёт от Трампа для Путина

«Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.

Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться»

Виктор Шкловский. «Гамбургский счёт», 1928 г.

Путин приготовлен для Трампа, как ягнёнок для крупного и могущественного хищника. Именно такого результата их исторической встречи, которая произойдёт на заседании G20 в Гамбурге, ожидает вся мировая общественность.

Перед встречей Трамп-Путин проделана колоссальная подготовительная работа. Неслучайно Дональд Трамп отдал предпочтение президенту Украины, встретившись сначала с Петром Порошенко. Основной месседж Вашингтона, который читается между строк: мы с Украиной, мы не отдадим Украину РФ, Крым выносится за скобки. К «подготовке» также относятся устрашающие удары по Сирии, продление санкций против России. Всё это в течение последних двух месяцев отодвинуло на второй план другие международные проблемы и сформировали целостный портрет Путина как врага №1 для цивилизованного мира.

План простой. Путин должен уйти с Донбасса и прекратить поддержку локальных марионеточных режимов. Украина при поддержке США и ЕС и под их чутким руководством должна постепенно выйти из политического кризиса.

Многие политики США начали говорить о том, что Россия представляет больше опасности для мира, чем Северная Корея — всё-таки размер имеет значение. Кроме того, РФ, будучи наследницей СССР, активно вмешивается во внутренние дела других государств. Из последнего я имею в виду поддержку кремлёвскими силами кампании против Ангелы Меркель в Германии и поддержку Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. К счастью, усилия Кремля с треском провалились.

По этим причинам Владимир Путин едет на саммит «Большой двадцатки» с тяжёлым сердцем. Он едет сдаваться, как бы бравурно встреча с Трампом ни была подана российскими СМИ затем, постфактум. Увеличивающая дыра в российской экономике рано или поздно заставит его согласиться с требованиями цивилизованного мира, прописанных, в частности, в Минских соглашениях.

Для скептиков и несогласных сделаю небольшое пояснение: чтобы понять, кто кому на самом деле диктует условия, нужно знать, у кого больше денег. Для этого достаточно сравнить три ключевые цифры: годовой ВВП России (1,326 трлн. долл. за 2015 г.) и ВВП США (17,95 трлн. долл. за 2015 г.) А если прибавить к США совокупный ВВП всех стран Евросоюза, то беспомощность России окажется глобальной и неисправимой. Политический вес государства часто равняется его экономической мощи.

Путин едет на G20 получить гамбургский счёт, и он прекрасно об этом знает. Наверное, президенту России дадут возможность выйти из ситуации с минимальными репутационными потерями, однако проигрышный исход неизбежен. В личной беседе Путину будет поставлен ряд ультиматумов, на которые ему придётся пойти.