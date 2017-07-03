|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Гамбургский счёт от Трампа для Путина
03.07.2017 17:25
«Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра.
Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.
Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.
Долго, некрасиво и тяжело.
Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — чтобы не исхалтуриться»
Виктор Шкловский. «Гамбургский счёт», 1928 г.
Путин приготовлен для Трампа, как ягнёнок для крупного и могущественного хищника. Именно такого результата их исторической встречи, которая произойдёт на заседании G20 в Гамбурге, ожидает вся мировая общественность.
Перед встречей Трамп-Путин проделана колоссальная подготовительная работа. Неслучайно Дональд Трамп отдал предпочтение президенту Украины, встретившись сначала с Петром Порошенко. Основной месседж Вашингтона, который читается между строк: мы с Украиной, мы не отдадим Украину РФ, Крым выносится за скобки. К «подготовке» также относятся устрашающие удары по Сирии, продление санкций против России. Всё это в течение последних двух месяцев отодвинуло на второй план другие международные проблемы и сформировали целостный портрет Путина как врага №1 для цивилизованного мира.
План простой. Путин должен уйти с Донбасса и прекратить поддержку локальных марионеточных режимов. Украина при поддержке США и ЕС и под их чутким руководством должна постепенно выйти из политического кризиса.
Многие политики США начали говорить о том, что Россия представляет больше опасности для мира, чем Северная Корея — всё-таки размер имеет значение. Кроме того, РФ, будучи наследницей СССР, активно вмешивается во внутренние дела других государств. Из последнего я имею в виду поддержку кремлёвскими силами кампании против Ангелы Меркель в Германии и поддержку Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. К счастью, усилия Кремля с треском провалились.
По этим причинам Владимир Путин едет на саммит «Большой двадцатки» с тяжёлым сердцем. Он едет сдаваться, как бы бравурно встреча с Трампом ни была подана российскими СМИ затем, постфактум. Увеличивающая дыра в российской экономике рано или поздно заставит его согласиться с требованиями цивилизованного мира, прописанных, в частности, в Минских соглашениях.
Для скептиков и несогласных сделаю небольшое пояснение: чтобы понять, кто кому на самом деле диктует условия, нужно знать, у кого больше денег. Для этого достаточно сравнить три ключевые цифры: годовой ВВП России (1,326 трлн. долл. за 2015 г.) и ВВП США (17,95 трлн. долл. за 2015 г.) А если прибавить к США совокупный ВВП всех стран Евросоюза, то беспомощность России окажется глобальной и неисправимой. Политический вес государства часто равняется его экономической мощи.
Путин едет на G20 получить гамбургский счёт, и он прекрасно об этом знает. Наверное, президенту России дадут возможность выйти из ситуации с минимальными репутационными потерями, однако проигрышный исход неизбежен. В личной беседе Путину будет поставлен ряд ультиматумов, на которые ему придётся пойти.
теги: геннадий балашов, путин, россия-украина, большая двадцатка, G20, политика, крым, ввп украина, ввп россия, евросоюз украина, трамп, путин и трамп, порошенко
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.