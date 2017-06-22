Тип мышления: давно богатый

«Кто-то сказал, почему вы назначаете богатого человека во главу экономики? Это правда, я действительно сделал именно такой выбор. И Уилбур (министр торговли США Росс Уилбур – прим.ред.) очень богатый человек, он возглавляет торговлю. Я ответил: потому что это тот тип мышления, который нам нужен»

— заявил в среду Президент США Дональд Трамп, пишет The Guardian .

«Я люблю всех людей, бедные они или богатые, но что касается этого конкретного вопроса, мне просто не нужен бедный человек. Это имеет смысл?»

Что имел в виду Дональд Трамп под другим типом мышления, говоря о сверхбогатых людях Америки? Стратегическое планирование и приоритет безопасности капиталов.

Стратегия на сто лет вперёд — так мыслят миллиардеры Америки, страны, где любая успешная корпорация живёт минимум три поколения. Именно таким должно быть мышление человека, владеющего акциями, облигациями, несметными сокровищами. Тем более, если он при власти. Куда бы ни «входили деньгами» американцы, в какую бы территорию не инвестировали, они думают о выгоде и обеспечивают себе безопасность на десятилетия. Именно таких людей Дональд Трамп набрал в свою администрацию, которую уже назвали самой богатой в истории Америки.

При этом сравнивать мышление сверхбогатых людей, занимающих государственные должности в США с украинскими чиновниками нельзя. Ни президенты, ни премьер-министры Украины, ни лидеры партий или фракций, ни депутаты Верховной Рады, многие из которых являются сверхбогатыми людьми, не мыслят стратегически. Они попросту не способны на это, потому что это люди другого типа мышления, «скоробогатые» люди, «временщики».

Янукович был неспособен мыслить стратегически, из-за этого он потерял страну. Даже Порошенко, будучи состоятельным человеком ещё с детства, вряд ли думает о будущих поколениях, иначе бы его реформы выглядели совершенно по-другому. Стратегически менять законодательство ради будущего способен только обеспеченный, «сытый» человек.

Кроме того, «скоробогатые» чиновники Украины нажили свои состояния нечестным путём. Это не важно, как именно были украдены деньги — при возврате НДС, из бюджета, при помощи дотационного механизма, на приватизации гособъектов или в коррупционной схеме. Это детали. Главное, что сделать крупный капитал в Украине иначе, чем украв, нельзя. Сама система экономических взаимоотношений между государством и гражданами не позволяет людям поднять доходы выше «стеклянного потолка».

Трамп расценивает Америку как огромную корпорацию, и его как президента этой сверхкорпорации волнует прибыльность. Успех США Трамп оценивает с точки зрения денег, и это самый правильный, честный и прозрачный подход, который должны использовать украинские политики, если хотят сделать Украину богатой страной.