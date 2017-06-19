Культура важнее размножения

Будущие европейцы, даже будучи племенными африканцами, не станут бегать с копьями, потому что их поглотит более развитая европейская цивилизация.

Так кто кого захватывает? Африканцы, китайцы, азиаты, арабы захватывают Европу генофондом, или Европа захватывает переселенцев с помощью культуры и науки?..

Судя по демографическим данным, Европа генетически вымирает. Количество белокожего населения сокращается — высокое количество разводов, в среднем, по одному ребёнку на семью. Количество европейцев сокращается настолько стремительно, что уже сегодня Париж выглядит до неузнаваемости мультинациональным. На европейском континенте через десять поколений будут жить выходцы из африканских и восточных государств, представители других рас. Если размышлять об этом с точки зрения цвета кожи и разреза глаз, генетическая война уже проиграна. Но с точки зрения культуры, западная технологически развитая цивилизация одержала сокрушительную победу.

Почему обеспеченные европейцы уступают место переселенцам из менее развитых стран земного шара? Почему народы, ведущие комфортный образ жизни, имеющие доступ к медицине, образованию, деньгам, не передают свою генетику будущим поколениям?

Высокоразвитая западная цивилизация вышла на новый уровень самосознания. Чем интеллектуальнее личность, тем важнее для неё передать в будущее не гены, а культурную информацию, мемы по Докинзу. Ценность своей собственной жизни и того, что производит человек, гораздо выше генетики. Идеи, смыслы, мемы, которые современный человек создаёт и транслирует в мир (проще говоря, это образование и профессия), для европейских мужчин и женщин важнее традиционных семейных ценностей в виде продолжения рода. Западный мир тиражирует себя не при помощи генного кода, а при помощи науки и культуры.

До сих пор живо наследие Сократа, Аристотеля, Платона, Микеланджело, да Винчи, Коперника, Галилео Галилея, Шекспира, Бетховена, Моцарта, Баха… Список имён великих людей можно продолжать бесконечно. Великие философы, писатели, музыканты, художники, учёные сделали колоссальный вклад в культурный «генофонд» человечества, и никого интересует, где сейчас их потомки, и чем они занимаются. Европейское общество дозрело до понимания того, что культура важнее генетического кода и вступило в информационную эпоху. Оставить свой след в истории важнее размножения. Сделать ребёнка быстро и просто, а вот оставить после себя культурное достояние, умножить себя в веках — задача для высокоразвитой цивилизации. Вот ответ, почему цивилизации многих бедных стран размножаются, как кролики, а население развитых государств сокращает рождаемость. Запад занят созданием культурного наследия для всего человечества.

Народы, находящиеся на низших ступенях развития, защищаются числом, своим количеством. Гены — это единственное, что они могут передать в будущее, потому что их уклад жизни и мировоззрение не выдерживает конкуренции перед западной культурой. Переезжая в Европу, арабы, китайцы, африканцы становятся европейцами. Их потомки через несколько поколений ментально уже ничем не отличаются от светлокожих сограждан.

Переселенцы примут европейскую культуру, ценности, законы, современный уклад жизни, но генетический код у европейцев будущего станет совершенно иным, чем сегодня.

Если бы Украина отменила с себя налоги и стала самой свободной в мире страной для передвижения товаров, денег и людей, мы увековечили бы украинское наследие в веках. На нашу территорию хлынули бы переселенцы со всего земного шара, а значит, мы обеспечили бы себя носителями для нашей культуры. Пока же Украина пытается обеспечить своё будущее старым дедовским методом, с помощью размножения, но это, судя по демографическим данным, ни к чему не приведёт. Отсюда выезжают работоспособные, одарённые, молодые люди, а оставшееся население не воспроизводит себя численно. Нам нужно формировать новую культурную среду, не боясь потерять свою идентичность. Предложить выгоду для всего человечества, открыть себя миру — единственный способ для Украины обеспечить себе будущее.