Либертарианец Украины. Кто он?

Вопрос не кем ты будешь, а КАК ты будешь жить!

Ещё каких-то пять лет назад либеральные реформы в Украине вообще не обсуждались. На повестку дня робко выходил европейский вектор развития Украины, возможная ассоциация с ЕС. И это казалось колоссальным шагом, после которого всё станет по-другому. Стало действительно по-другому, но совершенно не так, как все ожидали, хотя партия «5.10» об этом предупреждала ещё тогда.

Взяться наш парламент за голову заставил МВФ, требуя провести децентрализацию, налоговую реформу, борьбу с коррупцией в обмен на финансовую помощь. Так, с подачи развитых стран в обществе появились либеральные настроения и либертарианские организации.

После «Евромайдана», получив долгожданный «безвиз», которые не сделали жизнь лучше для 80-90% граждан Украины, запрос на новые свободы стал только сильнее. МВФ указывает дальнейший путь: приватизация крупных государственных предприятий, либерализация рынка земли (разрешить покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения) и многое-многое другое.

Сегодня о либерализации, упрощении и автоматизации государственных услуг в Украине говорят практически все политические силы. Прогрессивные идеи постепенно внедряются в наше дикое общество, и этому способствует информационная эпоха высоких технологий. Человек, который с помощью одного устройства, смартфона, продаёт товары по всей стране, не станет носиться по кабинетам с бумажками. Он уходит в «тень», перестает подчиняться дурным правилам, делающим из него нищего и беспомощного человека.

Либертарианские настроения царят даже в такой аполитичной среде как, например, выпускные классы школы. Дети не собираются разбираться в политической софистике, они хотят свобод и возможностей. Они обходят тупые государственные запреты и продолжают пользоваться социальными сетями, потому что понимают, что имеют на это полное право.

Либертарианство постепенно становится политическим трендом в Украине. Только это либертарианство пока неосознанное. Наша задача — сделать его осознанной гражданской позицией.

Вы — либертарианец, если вам нужны

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО.

Разберём по пунктам:

- Человек обладает врождённым, неотчуждаемым правом на свободный выбор своего собственного уникального образа жизни, политических, религиозных, сексуальных и иного рода предпочтений.

- Человек имеет право зарабатывать без каких-либо ограничений столько, сколько он способен заработать, владеть и распоряжаться своим имуществом, и для этого ему не требуются специальные разрешения.

- Всё, что нарушает или противоречит этим фундаментальным правам человека, должно быть уничтожено, в том числе, и государственные законы, нормы, предписания. Уничтожено, а не реформировано! Это принципиально важно.

Единственное ограничение личной свободы, которые признают либертарианцы — это права других людей. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», всё остальное считается социально приемлемым.

Часто от людей, приходящих в офис партии «5.10», студентов и пенсионеров, предпринимателей, наёмного персонала мы слышим такую фразу «пускай государство просто не мешает нам жить!» Но это самообман. Мы рассказываем, что государства вообще не должно быть в вашей экономической жизни.

Люди устали бесконечно преодолевать искусственно созданные препятствия. Они даже не просят улучшить им жизнь, вывести средний годовой доход на уровень европейских стран. Они говорят: «Просто не мешайте!» А надо говорить: «Сдохни, тварь госуправления!» Отмените большинство запретов, особенно которые касаются частной собственности и денежных операций, сократите количество налогов и их объём, откройте экономические границы, и жить станет легче в масштабах целой страны. Все, кто выступает за это, являются либертарианцами, но не все это осознают.

Перед вызовами, с которыми столкнулась Украина, стоя перед безобразным лицом нищеты, мы должны откинуть все опасения и запастись терпением. «Бюджетникам» и пенсионерам денег хватит. Либеральные реформы не погрузят страну в хаос и бесправие, тем более, что с этой задачей отлично справились «государственники» с лозунгами о народном благополучии и всём хорошем.

За либертарианскими принципами будущее Украины.

Чем скорее произойдёт сдвиг в массовом сознании украинцев — от контролирующей постсоветской парадигмы к свободной и современной либертарианской — тем скорее произойдут качественные перемены в экономике и политике.

Украина может стать Первым Либертарианским государством мира, а украинцы — самыми свободными и богатыми гражданами планеты.