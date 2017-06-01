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Дохлая чайка
01.06.2017 12:47
Хронология одного сумасшествия.
Тушка валялась на берегу. Птица не рассчитала силы и упала замертво на землю. И хотя мозг у этой птицы немногим больше, чем у рыбы, всё равно вид мёртвой чайки был печальным. Рядом, в воде и на камнях, лежало ещё несколько тушек.
И вдруг, глядя на это зрелище, вам в голову приходит идея. Это не случайное совпадение! Нет-нет! Это массовое убийство! Циничный заговор другого государства!
В ваш воспалённый ум приходит следующая мысль: только что вы разоблачили целую сеть убийц украинских чаек. Птиц убивают сознательно, целенаправленно, чтобы посеять панику и раздор! Коварные заговорщики хотят добиться дестабилизации внутри страны. Волна паники приведёт к разорению больших территорий, к ослаблению позиций правительства и, возможно, к его свержению!
Даже несколько мёртвых чаек на берегу могут разбередить фантазию, когда она больная. Если речь идёт об обычном человеке, то ничего страшного в его бреде нет. Существуют родственники, друзья, которые вовремя поддержат, подставят плечо, или, на крайний конец, специалисты, медицинские учреждения. Но что, если это человек, занимающий высокую позицию, например, возглавляющий страну или телеканал?..
Если человек надевает вышиванку и говорит в эфире телеканала, что нападение на чаек было совершено руками Кремля, или что это один из этапов гибридной войны, то часть населения ему точно поверит. Люди увидят страшные кадры мёртвых птиц, услышат устрашающий репортаж о гибридной войне, сразу после чаек «проглотят» кадры из Авдеевки, и испугаются. А страх — худший советчик.
Вот так один ненормальный у телекамеры может стать причиной далеко идущих последствий.
В патологическом бреду может возникнуть идея создать министерство правды или организацию по защите птиц от международного терроризма. Может прийти мысль о закрытии определённых интернет-ресурсов, чтобы оградить себя от вражеских спецслужб. Ещё под шумок можно собрать Совет нацбезопасности и поднять вопрос о введении визового режима со страной, где обитают убийцы чаек, иначе все чайки на нашем побережье передохнут. Потому что когда чайки падают с небес, как подстреленные, это и есть гибридная война…
Нечто подобное я наблюдал вчера по 5 телеканалу. Сбитая чайка бредила про теорию заговора и информационную войну с Россией. Вместо того, чтобы посмотреть счётчики своих телепередач на YouTube, проанализировать цифры, признать свой телеканал непопулярным, признать низкое качество своей работы, попытаться что-то изменить, эти люди выбрали дохлятину.
Это мелко и скучно. Я слушал бредовые истории о заговоре и с ужасом думал, сколько фейков ежедневно запускают в информационную сферу Украины. Сколько лжи плодит каждый телеканал, принадлежащий тому или иному олигарху, каждый депутат-псевдопатриот, пиарящийся на АТО и защите государственного суверенитета. Вот они — самые опытные сочинители мифов про дохлых чаек, искажающие реальность своей больной фантазией.
теги: геннадий балашов, политика, роман чайка, 5 канал, скандал, бред, новости, украина, політика, україна
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