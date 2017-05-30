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Осторожно! Госслужба убивает
30.05.2017 14:56
Когда ты обманул сто человек, сто первый может тебя убить. Об убийстве бывшего и.о. директора «Укрспирт» и госкоррупции.
Новость выглядит устрашающей: человек шёл по улице среди бела дня и был расстрелян из проезжавшего мимо автомобиля. Но если брать во внимание, что он работал на государственном предприятии, всё становится на свои места. Заказное убийство, связанное с перераспределением товарных потоков в ГП «Укрспирт».
Что такое госпредприятие, да ещё и монополист на рынке? Это мошенничество, коррупция в особо крупных масштабах, подлог документов, воровство, сбыт «левой» продукции… На руководство любого госпредприятия Украины можно завести такое количество уголовных статей, что хватит на население небольшого посёлка. Что уж говорить о таком монстре как «Укрспирт».
Убийство Виктора Панкова не вызывает недоумения. И пусть скромный статус Панкова — советник директора «Укрспирт» — никого не смущает. За ролью второго плана кроется реальная власть и чей-то шкурный интерес.
Сегодня в Украине нет ни одного госпредприятия, не разлагающегося изнутри от коррупции. Предприятия дерибанятся на высочайшем государственном уровне, должности директора и его заместителя по-прежнему занимают «смотрящие». В Украине борются за власть две противоборствующие политические группировки. Одна ставит директора, вторая — его зама. Периодически они меняются местами, в зависимости от того, какая группировка набрала силу в парламенте или на выборах. Вот на этом шатком равновесии и держится всё госхозяйство Украины. На шулерских схемах, уводящих огромные деньги из кармана госсобственности.
Кому «Укрспирт» продаёт свою продукцию по сверхвыгодным ценам, кто оказывается в «плюсе», чья это «кормушка»? И, самое главное, есть ли вообще смысл распутывать этот преступный клубок бизнес-интересов, если на месте «отрубленных голов» появятся новые в удвоенном количестве?..
Три с половиной тысячи государственных предприятий Украины нужно приватизировать, акционизировать, чтобы убрать государственный аппарат из экономики. Нужно лишить чиновников самой возможности назначать своих «крышевателей» на госпредприятия. Только тогда борьба с коррупцией будет иметь результат. Практически все развитые страны уже прошли через это. Канада, например, отлично себя чувствует практически без госпредприятий.
Самое ужасное в этой ситуации, что теперь уже все понимают, во что переродился «Евромайдан» с его высокими идеалами и боевым духом. В глобальный, тупой передел «схем», которыми власть дорожит гораздо сильнее, чем показателями экономического роста.
Чем быстрее совершится акт выхода госаппарата из экономики, тем больше реальных денег поступит в финансовые жилы страны, тем меньше коррупционных убийств будет совершено, тем меньше преступных схем останется. Истеблишменту пора бы уже задуматься о том, чтобы создать в Украине свободную, прозрачную экономику, потому что до тех пор каждый из них под ударом. Крупные госкоррупционеры рано или поздно становятся беженцами, изгоями, позором для собственной страны. Стоит ли посвящать своё время и энергию грызне за постыдные деньги, которые в конечном итоге ничего не решают.
P.S.: А о коррупционерах «Укрспирта» писали чуть ли с самого его создания в 2010-м году, пишут и будут писать в будущем. Пока существуют госпредприятия, будут меняться только фамилии.
теги: геннадий балашов, политика, политики, укрспирт, коррупция, корупція, україна, економіка, Євромайдан, Панков, новини, новости, реформи
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