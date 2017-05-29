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План «Маршалла». МВФ для Украины
29.05.2017 15:13
Что требует МВФ за свою финансовую помощь, и станет ли Украина выполнять взятые на себя обязательства.
Пройдёмся по Меморандуму об экономической и финансовой политике Украины, подписанному с Международным валютным фондом. Возьмём несколько обещаний, которые взяла на себя Украина в лице президента, премьер-министра, министра финансов и главы Нацбанка.
- Не повышать минимальную зарплату в 2017-м году, а в 2018-м году, если и повышать, то с учётом влияния на безработицу и конкурентоспособность.
Соблюсти эту меру будет проблематично, в первую очередь, президенту и премьеру, которые использовали повышение «минималки» как мощный рекламный ход. В силу того, что рост ВВП Украины происходит медленно (если вообще происходит), а бросать «кость» народным массам нужно, в прошлом году было принято решение повысить «минималку» в надежде на то, что рано или поздно Кабмин «надавит» на Нацбанк, и тот допечатает денег. Но МВФ установил курс на обособление Нацбанка, а это значит, что рассчитывать на его помощь правительству уже не придётся. МВФ лишает Порошенко и Гройсмана этого пиар-инструмента, работавшего по принципу «после нас хоть потоп».
Доходы населения должны расти естественным образом, пропорционально экономическому росту государства. Хотите повысить благосостояние народа, начинайте с экономики страны в целом. Это прописная истина, которую МВФ объясняет Украине с помощью этого меморандума.
- Либерализация рынка земли . Отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до конца 2017-го года, разрешить продажу земли гос- и частной собственности.
О неприкосновенности земли в Украине говорят на протяжении двадцати лет, используя одни и те же популистские лозунги и ветхую социалистическую риторику. Категорически против «Батькивщина», Радикальная партия, «Свобода» и другие организации коммунистически-социалистического толка. Основной аргумент: землю скупят подлые латифундисты и, что ещё хуже, не наши, а заграничные. Для такой просвещённой, современной организации как МВФ очень важно донести до Украины, которая считает себя Европой, что соблюдать права человека всё-таки нужно. В том числе, и на распоряжение собственностью в виде земли. Земля — это товар, и он должен поступить на рынок.
- Приватизация крупных объектов в 2017-м году, в частности, «Одесского припортового завода», «Центрэнерго», «Турбоатома», «Укрспирта».
Те же партии в парламенте будут орать о том, что продавать дёшево нельзя, рынок ещё не готов, нет рыночной стоимости и так далее. Народ, зазомбированный постсоветской идеологией и тупым телевидением, тоже в основной массе будет решительно против приватизации. На фоне истошных воплей возмущения заниматься приватизацией не захочет никто, это будет означать верную политическую смерть. Продадут — будут кричать, продешевили; не продадут — будут кричать, что реформы блокируются. Патовая ситуация. Продать нельзя оставить.
- Создание Антикоррупционных судов , принятие законодательной базы, начало функционирования — до середины марта 2018-го года.
Это ключевой шаг в антикоррупционной борьбе Украины. С началом деятельности судов вся эта карательная машина, которая находится под управлением Европы и США, станет автономной. А это значит, что суды смогут привлекать коррупционеров к ответственности. С размахом и всей серьёзностью.
В идеале создание антикоррупционных судов должно укоротить государственной коррупции Украины руки вдвое-втрое. Госмашина, которая сейчас «смазывается» многомиллионными и даже многомиллиардными коррупционными деньгами, потерпит крах. После сбежавшего президента у нас может появиться президент, который сядет в тюрьму.
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Эти и другие реформы рано или поздно будут проведены в Украине, потому что у МВФ железный довод — деньги. В глобальной геополитической игре сила на стороне того, у кого их больше.
Если условия МВФ откажется выполнять этот президент / премьер / парламент, МВФ просто сделает ставку на другого политика и политическую силу. Если Гройсман не будет идти в фарватере МВФ, то встанет вопрос о его отставке. Если Порошенко станет тормозить ход реформ, Запад начнет искать замену и ему. Возможно, кастинг идёт уже сейчас.
Сроки проведения реформ, указанные в меморандуме, просто фантастические. Развитые страны ведут Украину по своего рода плану Маршалла. И у меня вопрос, почему Порошенко не стоит во главе этого процесса. Вместо бесполезных поездок по стране и дурных запретов он мог бы сделать требования МВФ своим планом. Но, к сожалению, это кардинально расходится с его мировоззрением, ведь он остаётся одним из самых маститых олигархов Украины.
теги: геннадий балашов, политика, МВФ, Гройсман, Порошенко, украина кредиты, Україна, політика, економіка, майбутнє, реформи
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