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Запрет прямохождения
17.05.2017 13:54
Шесть миллионов лет до нашей эры. Жаркий лес Африки. Группа человекоподобных обезьян отдыхает после обеда, вальяжно развалившись на ветвях деревьев. Завтрак, как обычно, состоял из плодов, которые щедро росли повсюду, и свежей растительности. Иерархический строй приматов был строгим и упорядоченным — вожак, приближённые к нему самцы, их гаремные самки, основная группа приматов и аутсайдеры.
Проблемы начались с детёнышами. Вначале одна, затем вторая обезьянка вставали на задние конечности. Старшее поколение не реагировало, принимая это за детские забавы, но когда у молодняка стали отпадать хвосты, племя не на шутку разволновалось. Главный обезьян созвал экстренное собрание и сделал ряд заявлений о том, что это попрание закона рода, что деды и прадеды ходили по земле на четвереньках, и что не пристало обезьянам ходить на задних лапах! Совет обезьян принял решение о строжайшем запрете прямохождения, о чём было тут же объявлено со всех деревьев.
Но даже несмотря на запрет, хвосты продолжали отваливаться. Хуже того, детёныши демонстративно вставали на задние конечности и разгуливали по всей округе, досаждая вожаку и его советникам. Кого могли, старшие обезьяны-консерваторы ловили и наказывали. Но и это не помогало. Молодняк преображался на глазах. Закончились всё тем, что самые прямоходящие обезьяны объединились и ушли в саванну, прочь от этого дикого племени, развиваться, поднимаясь по эволюционной лестнице всё выше и выше.
Эти новые обезьяны не боялись хищников и шли с гордо поднятыми головами, держа в руках палки и камни. Но перед своим уходом повзрослевшие прямоходящие обезьяны наверняка задали хорошую взбучку прессовавшим их «консерваторам» за все лишения и запреты.
Конечно, подлинная эволюция человека проходила иначе. Чтобы прямохождение взяло верх над устаревшим способом передвижения, понадобилось несколько миллионов лет. Но социальная жизнь приматов (в том числе, и людей) до сих пор существует по тем же принципам. Например, много общего с «обезьянней психологией» можно найти в действиях правительства.
Новость о блокировании в Украине ВКонтакте, Одноклассников, Яндекса, Mail.ru, а также запрет использования популярнейшей программы 1С, как гром среди ясного неба, пронеслась по всем новостям Украины. Умудрённые опытом дядечки и тётечки обсуждали целесообразность решения президента и его последствия. Основная аудитория ВКонтакте в это время сидела на уроках и лекциях, не подозревая, что задумал взрослый мир. Вечером дети пришли домой, небрежно бросили ранцы и сумки в прихожей и услышали от родителей: «Как вы относитесь к тому, что ВКонтакте будет перекрыт?» На мгновение дети замершим взглядом уставились на своих родителей. «Долбодятлы», — хором ответили дети и удалились в свою комнату искать другой способ пользоваться любимой социальной сетью, вооружившись своими компьютерами и смартфонами.
Утром на очередной родительский вопрос, как вы будете с этим жить, дети ответили, всё работает, проблем нет. И показали инструкцию, как пользоваться ресурсами в обход запрету, чем очень обрадовали родителей, которые почти поверили в то, что государство лишило их «Одноклассников»…
Запрещать пользоваться социальными сетями, программным обеспечением, почтовыми и поисковыми сервисами в глобальном технологичном мире 21 века, всё равно, что запрещать прямохождение. Да, возможно, это таит в себе определённые опасности, вызовы нового времени, но люди имеют право свободно использовать интернет-платформы и софт в своих интересах. Нельзя запретить эволюцию, нельзя запретить интернет, социальные сети, мобильную связь.
Старый мир обезьян рушится на глазах, и лучшее тому доказательство — их не слушаются дети.
теги: Геннадий Балашов, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, политика, политики, запрет порошенко, Украина запрещенные сайты, Україна заборонені сайти, заборона ВК, політика новини
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