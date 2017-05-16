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Заявление Януковича на суде
16.05.2017 14:14
Уважаемые соотечественники! Дорогой украинский народ!
Я признаю, что я — коррупционер.
Я обращаюсь ко всем жителям Украины, низко склонив голову перед вашим терпением и мужеством, и прошу вашего внимания. Это единственное, чего я прошу, потому что вашего прощения я не заслужил.
Я пришёл к власти в коррумпированной стране, где коррупцией пронизано всё общество. И я как бывший её первоисточник могу подробно рассказать, как работают схемы. Я был завязан в крупной госкоррупции в статусе губернатора Донецкой области, премьер-министра Украины во времена Кучмы и, наконец, президента страны. На моей памяти столько преступных схем и махинаций, что по ним можно составить энциклопедию украинской коррупции.
Я полностью признаю свою вину. Я родился в обществе, живущему по законам взяточничества и кумовства, я стал частью этой лживой системы и я её возглавлял после распада Советского Союза. Целое поколение государственных управленцев, впитавшее гнилые принципы позднего “совка” с молоком матери, гребли в ненасытном исступлении, пока от страны не остался голый скелет. Мы и есть коррупция — и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Порошенко. Все, кто занял место “у корыта” после Евромайдана, замазаны в крупной госкоррупцией по самые уши. Но я на склоне лет потеряв всё, что было мне дорого, каюсь перед вами.
Я каюсь перед гражданами Украины. Как блудный сын , встаю на колени перед моим народом и прошу прощения, потому что понял, каким я был слепым и жадным. Я упустил возможности сделать мою страну процветающей, облегчить жизнь людям. Я гнался за ложными целями и получил суровый урок от судьбы, потеряв сына, своё доброе имя, родину и смысл жить дальше. Но вы, граждане Украины, потеряли из-за моего эгоизма и невежественности гораздо больше.
На каждом заседании суда я буду раскрывать коррупционные схемы, суммы и фамилии, которые мне известны. Я расскажу, как мы назначали своих судей, директоров госпредприятий, как вели кулуарные переговоры и за какие колоссальные деньги предоставляли политические преференции. Я расскажу, как мы захватывали предприятия и подминали под себя рынок, и о чём “тёрли” в моём доме.
Вы спросите, зачем мне это? Я действую на основании моего личного желания, моей жизни ничто не угрожает. Дело в том, что я хочу дожить оставшиеся мне годы с достоинством, сказав своему народу своё последнее слово. Можете считать это исповедью.
И когда я расскажу вам всё, что знаю, вы увидите, что Евромайдан не очистил Верховную Раду от казнокрадов, он перетасовал колоду, перед вами всего лишь новый расклад той же игры.
Я расскажу всё, что смогу вспомнить. И прошу прощения у украинского народа за то, что действовал, как все, плывя по течению коррупционной системы украинской власти. В ранге президента страны я сделал ровным счётом ничего, чтобы помочь этим трудолюбивым людям. Я допустил стратегическую глупость, что затормозил подготовку к заключению договора об ассоциации с Евросоюзом. Это был огромный просчёт. Простите меня. Остаток моей жизни я посвящу тому, чтобы разъяснить украинскому народу, как действует крупная государственная коррупция. Самое важное, что вы должны понять: сама система порождает коррупционеров. Порочный, замкнутый коррупционный круг порождает таких, как я, таких, как Порошенко, Яценюк, Тимошенко, таких, как все президенты и премьер-министры Украины. Мы — порождения коррупционной гидры. И сегодня я глубоко раскаиваюсь перед своим народом.
P.S.: Такое могло бы произойти, если бы Виктор Янукович не стал играть по чужим правилам. Он мог бы использовать это показное судилище для покаяния и откровенного диалога с нацией.
Но, увы, в реальности суд победившего “общака”, совершившего переворот, над проигравшим “общаком” продолжается. Коррупционеры судят коррупционера за коррупцию.
теги: геннадий балашов, политика, украина, суд янукович, коррупция, корупція, політика, україна, політики, новини янукович, боротьба з корупцією
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