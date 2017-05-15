Паспорт — это отстой

Паспорт не может быть предметом для гордости. Это идентификационный номер человека в глобальной базе данных человечества.

Строки Маяковского, написанные в начале прошлого века, “Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза”, выглядят, как насмешка. Сегодня советский паспорт можно купить на блошином рынке. Мир стремительно развивается.

В глобальном современном мире границы между государствами стираются. Всё больше и больше людей путешествуют по всему миру на протяжении всей жизни, ведя бизнес в разных точках земного шара, время от времени меняя работу или место учёбы, переезжая к супругам из других стран или к детям. Свободу выбора места жительства может позволить себе “средний класс”. А люди, обладающие большими капиталами, становятся гражданами мира вынужденно — это специфика их стиля жизни.

В развитых цивилизованных странах это уже поняли и не пытаются бороться с тенденцией, признавая право на мультигражданство. Это такие страны как Великобритания, Франция, Швейцария, Швеция, Бельгия, Канада, Австралия и др. США пока не входит в этот список, но и не запрещает двойного гражданства. Привилегии американских граждан настолько выгодны даже за пределами Америки, что смысла получать другое гражданство практически нет.

Строгий запрет на двойное гражданство действует в государствах с тоталитарными режимами, например, в Китае и КНДР, а также в экономически отсталых странах Африки и Азии.

Украинское законодательство не запрещает двойного гражданства, но Андрей Артеменко, депутат ВР, и Александр Боровик, советник Саакашвили, указом президента Порошенко были лишены украинского гражданства.

Признание права выбора человека гражданства — сложный процесс, охватывающий весь мир. Мультигражданство станет нормой в недалёком будущем. Страны будут заинтересованы в привлечении богатых, успешных, талантливых людей. Вспомним историю Альберта Эйнштейна, человека, подарившего человечеству теорию относительности, исследования скорости света, и такое количество научных открытий, которых хватило бы на сотрудников целого института.

Задолго до всемирной известности Эйнштейн отказался от германского гражданства и принял швейцарское. Когда его имя стало знаменитым, Германия попыталась вернуть своего выдающегося верноподданного, его германское гражданство было по-прежнему в силе. В 1933-м году Эйнштейн повторно отказался от германского гражданства, протестуя против нацизма. Он покинул Германию и в 1940-м получил гражданство США, где и провёл остаток своих дней. Также Эйнштейну было присвоено звание почётного гражданина Нью-Йорка (1921-й год) и Тель-Авива (1923-й). Альберта Эйнштейна были рады видеть везде.

В его истории жизни, как в отражении, мы видим мир будущего. Гражданство превратится в формальность и не перестанет иметь такое значение, как сегодня. На первое место выйдет вопрос пользы и реализованности личности. Зачем ты нужен на территории этой страны? Какую пользу ты приносишь обществу? Ценность человеческой личности, её деятельность, а не паспорт, станут лучшим доказательством патриотизма.

Возвращаясь к Украине. Лишение кого-либо гражданства из-за несоблюдения бюрократических процедур — это рудимент той эпохи, когда миром правили законы тоталитаризма, когда в Германии царил нацизм, а в СССР — репрессивный коммунизм . Очень жаль, что Пётр Алексеевич пошёл этим путём. Очередной ущерб для имиджа страны и сигнал развитым странам: Украина — место ненадёжное и небезопасное для инвестиций и жизни.